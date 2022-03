Російські окупанти влучили в перший енергоблок Запорізької АЕС, на станції пожежа, що загрожує катастрофою всесвітнього рівня.

Про це повідомив представник пресслужби ЗАЕС Андрій Туз.

“Пожежа на Запорізькій АЕС! Вогнеборці не можуть дістатися місця загорання та ліквідувати наслідки – розстрілюють впритул. Вже є влучання у перший енергоблок”, – заявив Туз.

Як наголосили у пресслужбі, обстріл одного з найбільших ядерних об’єктів у Європі є загрозою всесвітнього рівня.

Робітники ЗАЕС вимагають припинити вогонь по ядерному об’єкту і закликають світову спільноту та НАТО відреагувати на кричущі й варварські дії російських окупантів.

З камери спостереження на Запорізькій АЕС було видно вогонь.

Відео влучання в ЗАЕС (імовірно, ракети):

При цьому, як зауважили в Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, у момент пожежі вітер з боку станції дув у бік південно-східної частини України та в напрямку великих російських міст Ростова-на-Дону і Краснодара.

“Якщо росіяни не зупиняться, вони покарають самі себе, бо все понесе на них”, – зазначили в Центрі.

“Російська армія з усіх боків обстрілює Запорізьку АЕС, найбільшу АЕС у Європі. Пожежа вже спалахнула. Якщо станеться вибух, він буде в 10 разів більшим за Чорнобиль! Росіяни повинні НЕГАЙНО припинити вогонь, пропустити пожежників, створити зону безпеки!” – написав у твітері міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, вочевидь звертаючись передусім до світової спільноти.

Russian army is firing from all sides upon Zaporizhzhia NPP, the largest nuclear power plant in Europe. Fire has already broke out. If it blows up, it will be 10 times larger than Chornobyl! Russians must IMMEDIATELY cease the fire, allow firefighters, establish a security zone!

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 4, 2022