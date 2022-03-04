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Окупанти влучили в перший енергоблок Запорізької АЕС

04/03/2022 02:54

Російські окупанти влучили в перший енергоблок Запорізької АЕС, на станції пожежа, що загрожує катастрофою всесвітнього рівня.

Про це повідомив представник пресслужби ЗАЕС Андрій Туз.

“Пожежа на Запорізькій АЕС! Вогнеборці не можуть дістатися місця загорання та ліквідувати наслідки – розстрілюють впритул. Вже є влучання у перший енергоблок”, – заявив Туз.

Як наголосили у пресслужбі, обстріл одного з найбільших ядерних об’єктів у Європі є загрозою всесвітнього рівня.

Робітники ЗАЕС вимагають припинити вогонь по ядерному об’єкту і закликають світову спільноту та НАТО відреагувати на кричущі й варварські дії російських окупантів.

З камери спостереження на Запорізькій АЕС було видно вогонь.

Відео влучання в ЗАЕС (імовірно, ракети):

При цьому, як зауважили в Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, у момент пожежі вітер з боку станції дув у бік південно-східної частини України та в напрямку великих російських міст Ростова-на-Дону і Краснодара.

“Якщо росіяни не зупиняться, вони покарають самі себе, бо все понесе на них”, – зазначили в Центрі.

“Російська армія з усіх боків обстрілює Запорізьку АЕС, найбільшу АЕС у Європі. Пожежа вже спалахнула. Якщо станеться вибух, він буде в 10 разів більшим за Чорнобиль! Росіяни повинні НЕГАЙНО припинити вогонь, пропустити пожежників, створити зону безпеки!” – написав у твітері міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, вочевидь звертаючись передусім до світової спільноти.

Незадовго до початку пожежі міський голова Енергодара Дмитро Орлов повідомив про запеклі бої на підступах до Запорізької атомної електростанції.

“Вже понад годину на підступах до Запорізької АЕС тривають запеклі бої. Наші ЗСУ тримають оборону”, – написав він.

Вдень 3 березня в Енергодар зайшло понад 100 одиниць військової техніки. Ворог кілька діб намагався заїхати в місто, яке боронили понад 20 тисяч людей, але 3 березня росіяни відкрили вогонь по блокпосту та мирних людях і прорвалися.

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Україна

Окупанти влучили в перший енергоблок Запорізької АЕС

Російські окупанти влучили в перший енергоблок Запорізької АЕС, на станції пожежа, що загрожує катастрофою всесвітнього рівня. Про це повідомив представник пресслужби ЗАЕС Андрій Туз. “Пожежа на Запорізькій АЕС! Вогнеборці...

Війна з Росією

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