Під час штурму Запорізької АЕС троє українських військових загинули, двох поранено

Після нічного штурму Запорізької АЕС троє українських військових загинули, двоє зазнали поранень.
Про це у п’ятницю, 4 березня, повідомила пресслужба НАЕК “Енергоатом”.
“Втрати українських військових після нічного штурму Запорізької АЕС: загиблих – троє, поранених – двоє, зокрема один у тяжкому стані”, – повідомляється у Телеграм-каналі “Енергоатому”.
Наголошено, що героїчні захисники станції знешкодили один танк противника з усім екіпажем, персонал станції не постраждав.
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