На ЧАЕС доставили дизель для живлення сховищ відпрацьованого ядерного палива

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Майданчик Чорнобильської атомної електростанції вдалося забезпечити додатковим паливом для сховищ відпрацьованого ядерного палива та конфайменту.

Про це повідомила Державна інспекція ядерного патрулювання в п’ятницю, 11 березня.

Про це регулятор заявив із посиланням на дані державного спеціалізованого підприємства “Чорнобильська АЕС”, розташованого зараз у місті Славутич.

«Майданчик АЕС вдалось забезпечити додатковим запасом дизельного палива для дизельних електростанцій, що забезпечують аварійне електроживлення сховищ відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-1 та СВЯП-2), а також Нового безпечного конфайменту над об’єктом «Укриття». Тривають спроби відновити зовнішнє електропостачання майданчика», – йдеться в повідомленні.

У інспекції повідомили, що всі об’єкти Чорнобильської АЕС, розташовані в зоні відчуження, продовжують перебувати під контролем російських військ. З огляду на відсутність електропостачання та зв’язку з персоналом станції, регулюючий контроль за станом ядерної та радіаційної безпеки на станції та в зоні відчуження неможливий.

«Робота Автоматизованої системи радіаційного контролю зони відчуження досі не відновлена. Реальна ситуація на майданчику наразі не відома», – констатують у інспекції.

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