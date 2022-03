Знеструмлення ЧАЕС порушує принципи безпеки, але критичної небезпеки нема, – МАГАТЕ

Україна поінформувала Міжнародне агентство з атомної енергії про відключення електроенергії на Чорнобильській АЕС, МАГАТЕ стурбована цим фактом, проте поки що не бачить критичної загрози.

Про це вдень у середу, 9 березня, інформує пресслужба МАГАТЕ.

“Рафаель Гроссі (гендиректор МАГАТЕ, – “Н”) каже, що (ця) подія порушує ключовий принцип безпеки у забезпеченні безперебійного енергопостачання; у цьому випадку МАГАТЕ не бачить критичного впливу на безпеку”, – йдеться у повідомленні.

#Ukraine has informed IAEA of power loss at #Chornobyl Nuclear Power Plant, @rafaelmgrossi says development violates key safety pillar on ensuring uninterrupted power supply; in this case IAEA sees no critical impact on safety.

МАГАТЕ вважає теплове навантаження басейну витримки відпрацьованого палива та обсяг охолоджувальної води на Чорнобильській АЕС достатніми для ефективного відведення тепла без необхідності електропостачання.

Після повідомлення НЕК “Укренерго” про знеструмлення ЧАЕС міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що резервні дизель-генератори забезпечать живлення станції та її об’єктів протягом 48 годин, після чого “відключиться система охолодження сховища відпрацьованого ядерного палива, що загрожуватиме витоком радіації”.

The only electrical grid supplying the Chornobyl NPP and all its nuclear facilities occupied by Russian army is damaged. CNPP lost all electric supply. I call on the international community to urgently demand Russia to cease fire and allow repair units to restore power supply 1/2

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 9, 2022