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Знеструмлення ЧАЕС порушує принципи безпеки, але критичної небезпеки нема, – МАГАТЕ

09/03/2022 16:48

Україна поінформувала Міжнародне агентство з атомної енергії про відключення електроенергії на Чорнобильській АЕС, МАГАТЕ стурбована цим фактом, проте поки що не бачить критичної загрози.

Про це вдень у середу, 9 березня, інформує пресслужба МАГАТЕ.

“Рафаель Гроссі (гендиректор МАГАТЕ, – “Н”) каже, що (ця) подія порушує ключовий принцип безпеки у забезпеченні безперебійного енергопостачання; у цьому випадку МАГАТЕ не бачить критичного впливу на безпеку”, – йдеться у повідомленні.

МАГАТЕ вважає теплове навантаження басейну витримки відпрацьованого палива та обсяг охолоджувальної води на Чорнобильській АЕС достатніми для ефективного відведення тепла без необхідності електропостачання.

Після повідомлення НЕК “Укренерго” про знеструмлення ЧАЕС міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що резервні дизель-генератори забезпечать живлення станції та її об’єктів протягом 48 годин, після чого “відключиться система охолодження сховища відпрацьованого ядерного палива, що загрожуватиме витоком радіації”.

Раніше військові РФ захопили територію зони відчуження ЧАЕС та саму електростанцію. МАГАТЕ констатувало припинення дистанційної передачі даних із встановлених на Чорнобильській АЕС систем контролю за дотриманням гарантій.

“Наразі ніхто не розуміє, що відбувається в Чорнобилі і що загрожує регіону. Вкрай небезпечна ситуація”, – зазначили у МАГАТЕ.

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