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Захоплення ЧАЕС військами РФ – ядерний тероризм. Україна просить МАГАТЕ невідкладно звернутися до НАТО

03/03/2022 12:58

Україна просить Міжнародне агентство з атомної енергії звернутися до НАТО з вимогою закрити доступ до повітряного простору над її ядерними об’єктами та активізувати дії для недопущення актів ядерного тероризму, яким і є факт захоплення військами Російської Федерації Чорнобильської АЕС та зони відчуження.

Про це вранці в четвер, 3 березня, інформує “Урядовий портал”.

“З метою повернення ситуації, пов’язаною з безпекою ядерних установок та об’єктів на майданчику ЧАЕС та в зоні відчуження, у правове поле, наполягаємо на здійсненні невідкладних рішучих дій щодо (…) звернення МАГАТЕ до НАТО з вимогою запровадити А2/АD zone (Anti Access/Area Denial, заборона доступу/закриття території) над територією України з урахуванням ризиків та географії розташування атомних станцій НАЕК “Енергоатом”, – йдеться у спільному зверненні до МАГАТЕ від 2 березня 2022 року.

Звернення підписали міністр енергетики Герман Галущенко, керівник Державної інспекції ядерного регулювання Олег Коріков та керівник ДП НАЕК “Енергоатом” Петро Котін.

Відповідно до тексту звернення, представники України також наполягають на діях з боку МАГАТЕ задля негайного припинення вогню та недопущення наближення окупаційних військ на відстань ближче ніж 30 км від АЕС, а також активізації штабу при Центрі з інцидентів і аварійних ситуацій (ЦІАС МАГАТЕ) з координації дій для запобігання реалізації актів ядерного тероризму на ЧАЕС і гуманітарної та психологічної допомоги її персоналу.

“Факт захоплення відомої у всьому світі ЧАЕС має усі ознаки акту ядерного тероризму, вчиненого по відношенню до ядерних об’єктів ЧАЕС та її персоналу військовими формуваннями РФ”, – наголошується у зверненні.

Його автори підкреслили, що персонал ЧАЕС, який уже сьому добу утримується російськими військовими без ротації, зазнає психологічного тиску та морально виснажений і як наслідок має обмежені можливості для спілкування, пересування й здійснення у повному обсязі регламентних і ремонтних робіт, що призводить до порушення радіаційного режиму та становить небезпеку для їхнього життя і здоров’я.

“Інформуючи МАГАТЕ про стан безпеки ядерних об’єктів в умовах військових дій, ми очікуємо на конкретні спільні дії з боку МАГАТЕ у вигляді «тиску рівних», який зазвичай використовується країнами – членами організації до сторін, що ухиляються від дотримання пріоритету безпеки”, – підкреслюється у зверненні.

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