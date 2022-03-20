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На захопленій росіянами ЧАЕС нарешті вдалося частково змінити персонал

20/03/2022 19:10
20 березня нарешті вдалося провести часткову ротацію персоналу Чорнобильської АЕС та евакуювати людей, які перебували на території окупованої станції.

Про це ввечері в неділю повідомила пресслужба Державного спеціалізованого підприємства “Чорнобильська АЕС”.

Зазначається, що 20 березня вдалося вивезти 64 осіб, зокрема змінний персонал ЧАЕС, службовців Нацгвардії України (вісьмох жінок та одного онкохворого), одну працівницю ДСНС, а також чотирьох “сталкерів”, які перебували на станції.

На заміну евакуйованому персоналу для виконання службових обов’язків та забезпечення функціонування підприємства відправили 46 добровольців з-поміж працівників станції.

Як відомо, російські окупанти захопили Чорнобильську АЕС ще 24 лютого, у перший день повномасштабного вторгнення в Україну. Персонал ЧАЕС перебував на робочих місцях близько 600 годин, розділившись на групи, змінюючи одне одного по черзі та підтримуючи належний рівень безпеки.

За цей час неодноразово траплялося знеструмлення ЧАЕС, яку живили з генераторів. Також розвідка попереджала про теракт, який росіяни могли вчинити на станції.

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Україна

На захопленій росіянами ЧАЕС нарешті вдалося частково змінити персонал

20 березня нарешті вдалося провести часткову ротацію персоналу Чорнобильської АЕС та евакуювати людей, які перебували на території окупованої станції. Про це ввечері в неділю повідомила пресслужба Державного спеціалізованого підприємства...

Війна з Росією

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