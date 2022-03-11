Російські загарбники готують теракт на ЧАЕС, – розвідка

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За даними української розвідки, президент Російської Федерації Володимир Путін віддав наказ щодо підготовки теракту на Чорнобильській атомній електростанції станції.

Про це вдень у п’ятницю, 11 березня, інформує пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

На контрольованій російськими військами ЧАЕС планується створення техногенної катастрофи, відповідальність за яку окупанти спробують перекласти на Україну.

Наразі ЧАЕС повністю відключено від систем моніторингу Міжнародного агентства з атомної енергії. Станцію знеструмлено.

Ресурс наявних дизель-генераторів розрахований на 48 годин підтримки роботи систем безпеки.

“Окупанти відмовились надати доступ до станції українським ремонтникам. Натомість, туди, за вказівкою самопроголошеного президент Білорусі Олександра Лукашенка, зайшли “білоруські спеціалісти”. Серед них, під виглядом атомників заходять також російські диверсанти для організації теракту”, – йдеться в повідомленні.

Протягом останніх днів путінські війська завдали ударів по Запорізькій АЕС та Харківському фізико-технічний інституту, де розташований експериментальний ядерний реактор.

Для імітації причетності українських військових до аварії на ЧАЕС окупанти намагаються створити фейкові “докази” на підтвердження своєї версії.

“Зокрема, в районі аеродрому в Гостомелі під Києвом помічено російські автомобільні рефрижератори, які збирають тіла загиблих українських захисників. Існує імовірність, що їх видаватимуть за вбитих диверсантів в зоні ЧАЕС.

Тобто, не отримавши бажаного результату від наземної військової операції та прямих переговорів, Путін готовий вдатися до ядерного шантажу світової спільноти заради поступок щодо підтримки України”, – наголошується в повідомленні.

“Наразі і Україні, і світ, і сама Росія розуміють, що заяви про причетність України до створення ядерної небезпеки – лише постановка за бездарним сценарієм. Незважаючи на це, подібні дії Путіна матимуть катастрофічні наслідки для всього світу. Схоже, саме на це і розраховує російський диктатор, вимагаючи неприйнятних поступок”, – вказує пресслужба ГУР МОУ.

Нагадаємо, Україна одразу поінформувала Міжнародне агентство з атомної енергії про відключення електроенергії на Чорнобильській АЕС. У МАГАТЕ заявили, що стурбовані цим фактом, проте станом на 9 березня не бачили критичної загрози.

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