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На території ЗАЕС загарбники продовжують підривати снаряди та міни

16/03/2022 11:08

Російські війська продовжують підривати снаряди та міни на території Запорізької АЕС.

Про це вранці в середу, 16 березня, інформує пресслужба “Енергоатому”.

“Станом на ранок 16 березня на території станції перебуває близько 50 одиниць ворожої техніки та безліч російських військових, багато вибухівки та зброї. Окупанти продовжують підривати на території станції снаряди та міни, що не розірвалися, коли вони її обстрілювали. Вибухи чути далеко за межами майданчику АЕС”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що всі шість енергоблоків Запорізької АЕС обслуговуються українським персоналом, зміни мають можливість ротації.

Формально загарбники не втручаються в роботу АЕС, проте всі технічні рішення персонал вимушений погоджувати з командиром загарбників.

Працівники станції перебувають під сильним психологічним тиском з боку агресора, весь персонал по прибутті на станцію ретельно перевіряється озброєним ворогом.

“Внаслідок цього ядерна та радіаційна безпека – під загрозою”, – наголосили в  “Енергоатомі”.

Нагадаємо, про намір утилізувати міни, які не розірвалися на атомній електростанції (біля енергоблоку №1) окупанти заявили 14 березня.

12 березня керівник ДП “НАЕК “Енергоатом” Петро Котін розповів, що на Запорізькій АЕС представники так званої військово-цивільної адміністрації приїхали на станцію, зібрали керівний персонал і повідомили, що тепер станція перебуває у власності “Росатому”.

11 березня на ЗАЕС завезли цивільних росіян. Наступного дня стало відомо, що їх разом 11 і що всі вони працівники “Росатому”.

“Росатом” згодом заявив, що захоплена росіянами Запорізька АЕС не перебуває під його контролем.

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