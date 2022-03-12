Загарбники захопили Запорізьку АЕС і “приєднали” до Росатому

Керівник ДП “НАЕК “Енергоатом” Петро Котін повідомив, що на Запорізькій АЕС окупанти зібрали керівний персонал і заявили, що тепер станція перебуває у власності “Росатому”.
Про це вранці в суботу, 12 березня, інформує пресслужба “Енергоатому”.
“Представники так званої військово-цивільної адміністрації приїхали на станцію, зібрали менеджмент. Вони прізвища свої не називають – кажуть лише, що вони є представниками військово-цивільної адміністрації.
Заявили менеджменту, що це зараз станція “Росатому”, і більше вона Україні не належить – мовляв, зайшли сюди надовго і це зараз територія орди, тому атомна станція має працювати відповідно до указів “Росатому”, – сказав він.
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