Окупанти обстріляли автобус із біженцями з Макарова

Російські окупанти обстріляли мікроавтобус із біженцями з смт Макарів Київської області, які їхали в бік Житомира.

Про це розповів міський голова Житомира Сергій Сухомлин.

“Автобус із біженцями з Макарова зазнав обстрілів. Люди йшли 4 кілометри під артобстрілами з дітьми на руках! У Житомирі вони зупинилися біля кафе просто набрати води та сходити в туалет. У транспорті, яким вони їхали, вибиті вікна”, – написав мер у фейсбуці.

Сухомлин зазначив, що в кафе їх нагодували та забезпечили водою. Місцева влада пересадила біженців а інші автобуси та відправила далі на захід.

Нагадаємо, 7 березня в Макарові Київської області внаслідок авіаудару російських військ по хлібозаводу загинуло 13 осіб.

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