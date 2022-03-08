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Під Черніговом на міні підірвалося цивільне авто: троє загиблих, три дитини поранені

08/03/2022 17:50

На Чернігівщині на протипіхотній міні підірвалося цивільне авто, внаслідок чого троє мирних мешканців загинули, ще троє дітей отримали поранення.

Про це повідомила уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова.

“Учора (7 березня) на київській трасі поблизу села Количівка у Чернігівській області (за 10 км від Чернігова – “Н”) автомобіль, в якому перебувало троє дорослих та троє дітей, підірвався на протипіхотній міні. Усі дорослі загинули на місці, дітей з пораненнями різної тяжкості доправлено до лікувальних закладів”, – розповіла омбудсман.

За її словами, очевидці повідомили, що міни на дорозі були замасковані соломою та сміттям.

Денісова нагадала, що протипіхотні міни, розміщені військами РФ на Чернігівщині, заборонені для застосування відповідно до Конвенції про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін і про їх знищення. Використання такого виду зброї проти мирного населення є злочином проти людяності і порушенням чотирьох Женевських конвенцій 1949 року.

Омбудсмен закликала міжнародних партнерів зупиняти державу-терориста усіма можливими шляхами, а країни-члени НАТО – закрити небо над Україною.

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