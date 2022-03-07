ДСНС: унаслідок російського авіаудару по Макарову загинули 13 людей

У смт Макарів Бучанського Київської області внаслідок російського авіаудару загинули 13 людей.

Як передає “Укрінформ” після 17-ї години 7 березня, про це Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила в телеграмі.

Зазначається, що внаслідок авіаудару сталося потрапляння снаряду на територію ДП “Макарівський хлібозавод” (не експлуатується). Підрозділи ДСНС врятували з-під завалів 5 осіб та виявили тіла 13 загиблих.

За попередньою інформацією, всього перебували на території заводу близько 30 осіб.

Нагадаємо, 2 березня стало відомо, що дві українські бригади звільнили від окупантів селище Макарів на Київщині.

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