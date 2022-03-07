В Івано-Франківську затримали інформаторку росіян

В Івано-Франківську СБУ та поліція затримали інформаторку росіян.
Про це увечері 7 березня повідомила пресслужба Нацполіції.
“Мешканка Києва переїхала на Прикарпаття у грудні 2021 року. Вона поселилася неподалік військового аеродрому. Зрадниця вивчала маршрути зльоту і посадки, фіксувала на фото і відео вильоти літаків. Отримані дані надсилала до РФ”, – ідеться в повідомленні.
Слідчі СБУ повідомили 48-річній киянці про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України).
Прокурори скерували до суду клопотання про обрання їй запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Викриття пособниці окупантів відбувалося за процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури.
Нагадаємо, вранці 24 лютого російські окупанти обстріляли аеродроми в Івано-Франківську та селі Корнич Коломийського району. Ворог знищив ракетними комплексами аеропорт у місті та склади ПММ.
Унаслідок обстрілів двох аеродромів на Івано-Франківщині травмувалися п’ятеро людей.
2 березня в Івано-Франківську правоохоронці затримали чоловіка, який, імовірно, навів удар російського “Калібру” на аеродром.
Читайте також:
Помічника нардепа від “Слуги народу” підозрюють у держзраді: передавав дані ФСБ, – ЗМІ
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!