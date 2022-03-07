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В Івано-Франківську затримали інформаторку росіян

07/03/2022 20:47

В Івано-Франківську СБУ та поліція затримали інформаторку росіян.

Про це увечері 7 березня повідомила пресслужба Нацполіції.

“Мешканка Києва переїхала на Прикарпаття у грудні 2021 року. Вона поселилася неподалік військового аеродрому. Зрадниця вивчала маршрути зльоту і посадки, фіксувала на фото і відео вильоти літаків. Отримані дані надсилала до РФ”, – ідеться в повідомленні.

Слідчі СБУ повідомили 48-річній киянці про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України).

Прокурори скерували до суду клопотання про обрання їй запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Викриття пособниці окупантів відбувалося за процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури.

Нагадаємо, вранці 24 лютого російські окупанти обстріляли аеродроми в Івано-Франківську та селі Корнич Коломийського району. Ворог знищив ракетними комплексами аеропорт у місті та склади ПММ.
Унаслідок обстрілів двох аеродромів на Івано-Франківщині травмувалися п’ятеро людей.

2 березня в Івано-Франківську правоохоронці затримали чоловіка, який, імовірно, навів удар російського “Калібру” на аеродром.

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