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У Івано-Франківську затримали чоловіка, що скерував ракетний удар на аеродром, – СБУ

02/03/2022 13:09

В Івано-Франківську правоохоронці затримали чоловіка, який, імовірно, навів удар російського “Калібру” на аеродром.

Про це вранці в середу, 2 березня, інформує пресцентр СБУ.

Затриманий приїхав в Івано-Франківськ 22 лютого 2022 року. Чоловік заселився у мотель неподалік аеродрому. 23 лютого він передав росіянам інформацію про те, де розташований військовий об’єкт.

“Через потрапляння ракет по аеродрому зруйнувалася інфраструктура. Після цього коректувальник доповів у РФ про результат удару. Диверсанта затримали “на гарячому”, коли він намагався здійснити наступний злочин, спрямований на зниження нашої обороноздатності”, — йдеться у повідомленні.

Чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі за статтею 111 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, вранці 24 лютого російські окупанти обстріляли аеродроми в Івано-Франківську та селі Корнич Коломийського району. Ворог знищив ракетними комплексами аеропорт у місті та склади ПММ.
Унаслідок обстрілів двох аеродромів на Івано-Франківщині травмувалися п’ятеро людей.

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