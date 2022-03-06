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Помічника нардепа від “Слуги народу” підозрюють у держзраді: передавав дані ФСБ, – ЗМІ

06/03/2022 00:47

Помічник народного депутата України підозрюється у державній зраді й передачі ФСБ Росії за гроші інформації щодо обороноздатності держави.

Про те це повідомляє сайт офісу генпрокурора.

За даними “Української правди“, підозру отримав помічник-консультант на громадських засадах депутата Юрія Здебського зі “Слуги Народу”.

За даними слідства, підозрюваний з жовтня 2014 року по лютий 2022 року за гроші здійснював збір та передачу співробітникам ФСБ РФ інформації щодо обороноздатності, державної, економічної та інформаційної безпеки України.

Він особисто складав за встановленим куратором спецслужб зразком аналітичні звіти щодо економічного, державного та суспільного стану в Україні, взаємовідносин між політичними силами, представленими у Верховній Раді України.

Окрім того, складені ним матеріали стосувалися надання Україні економічної та оборонної допомоги західними партнерами з використанням аналітичних звітів Міністерства оборони України, які надавалися на запити народних депутатів України.

“За весь період своєї злочинної діяльності підозрюваний отримав від співробітників ФСБ РФ близько 80 тисяч доларів США. Його затримано та взято під варту відповідно до положень ст. 615 КПК України строком на 30 діб”, – зазначили в офісі генпрокурора.

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