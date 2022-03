Закриття неба над Україною – це шанс не дати Путіну знищити світ! ЗВЕРНЕННЯ ДО НАТО

Удар путінської ракети по Харкову, 1 березня 2022 року. Наступний крок – ядерне бомбардування?!

Отримуючи неочікувану для росіян поразку на українській землі, Путін зрозумів, що так просто Україну не зжерти, а легко можна подавитися.

Тому задля порятунку власного життя та влади, некерований керманич Росії вдався до останнього козиря в рукаві для шантажу всього світу – ядерної зброї. Був наданий наказ силам стримування переходити в особливий режим несення бойового чергування. Мотив: начебто “агресивні висловлювання” лідерів країн НАТО на адресу Росії. Для задзеркалля – саме те. Але ж не для вільної Європи!

Україна безпосередньо вже зіштовхнулася з люттю “скаженого ведмедя”. На черзі – весь світ. І перш за все вільні люди з Європи та Америки, країни яких є головними членами НАТО.

Світ може опинитися на порозі ядерної катастрофи, з урахуванням того, що в даний час ніщо не зупинить Путіна нанести ядерний удар по Україні.

Але ж наслідки використання такої зброї стануть катастрофою не лише для України, а для всіх її сусідів, і перш за все для Туреччини та Європи!

Згуртованість та єдність у стримуванні Росії стають надважливими. Ми всі об’єднані бідою, ім’я якої – Путін.

У той же час, Сполучені Штати відреагували одразу, підвищивши ступінь власної боєготовності Збройних сил до рівня 2.

Проте є шанс не допустити наслідків застосування найбільш страшної зброї в світі – це перехоплення ракет над Україною, до досягнення ними цілі.

Тому звертаємося до держав НАТО із закликом:

заради всіх народів світу – закрити українське небо!

Альянс має шанс довести, що може захистити світ від катастрофи!

Закрытие неба над Украиной – это шанс не дать Путину уничтожить мир!

Получая неожиданное для россиян поражение на украинской земле, Путин понял, что так просто Украину не сожрать, а легко можно подавиться.

Поэтому для спасения собственной жизни и власти неуправляемый правитель России прибег к последнему козырю в рукаве для шантажа всего мира – ядерного оружия. Был отдан приказ силам сдерживания переходить в особый режим несения боевого дежурства. Мотив: вроде бы “агрессивные высказывания” лидеров стран НАТО в адрес России. Для зазеркалья – именно то! Но ведь не для свободной Европы!

Украина уже непосредственно столкнулась с яростью «бешеного медведя». На очереди – весь мир. И, прежде всего, свободные люди из Европы и Америки, страны которых являются главными членами НАТО.

Мир может оказаться на пороге ядерной катастрофы, учитывая, что в настоящее время ничто не остановит Путина нанести ядерный удар по Украине! Но последствия использования такого оружия станут катастрофой не только для Украины, но и для всех ее соседей, и прежде всего для Турции и Европы!!! Сплоченность и единство в сдерживании России становятся очень важными. Мы все объединены бедой, имя которой – Путин.

В то же время США сразу отреагировали, повысив степень собственной боеготовности Вооруженных Сил до уровня 2!

Однако есть шанс не допустить последствий применения наиболее страшного оружия в мире – это перехват ракет над Украиной, до их достижения цели!

Поэтому просим ради всех народов мира: страны-члены НАТО! Закрыть Украинское небо!

У Альянса есть шанс доказать, что он может защитить мир от катастрофы!

Closing the airspace over Ukraine is a chance not to let Putin destroy the world!

Receiving an unexpected defeat of the Russians on Ukrainian territory, Putin realized that it is not so easy to devour Ukraine, but its easy to choke over.

herefore, in order to save his own life and power, the unruly leader of Russia resorted to the last silver bullet- to blackmail the whole world with nuclear weapons. The order was given to the restraining forces to switch to a special mode of combat duty. Motive: allegedly “aggressive statements” of NATO leaders against Russia. Through the looking glass -sounds good! But not for a free Europe!

Ukraine has already directly faced the fury of the “mad bear”. The whole world is next. And first of all, free people from Europe and America as key members of NATO. The world may be on the verge of a nuclear catastrophe, given that nothing will stop Putin now from launching a nuclear strike on Ukraine!

But the consequences of using such weapons will be a catastrophe not only for Ukraine, but for all its neighbors, and first of all for Turkey and Europe !!! Cohesion and unity in deterring Russia are becoming paramount. We are all united by the trouble that named Putin.

At the same time, the United States responded by raising the Armed Forces’ level of combat readiness to level 2! However, there is a chance to prevent the consequences of using the most terrible weapons in the world – this is the interception of missiles to Ukraine, before its achieve their goal!

That is why we ask for the sake of all the nations of the world, NATO member countries! Close the Ukrainian airspace!

The Alliance has a chance to prove that it can protect the world from disaster!

Fermer le ciel sur l’Ukraine est une chance d’empêcher Poutine de détruire le monde!

Ayant reçu une défaite inattendue pour les Russes sur le sol ukrainien, Poutine a réalisé qu’il n’est pas facile de manger l’Ukraine, mais facile à étouffer.

Par conséquent, afin de sauver sa propre vie et le pouvoir, le dirigeant incontrôlable de la Russie a eu recours au dernier atout dans sa manche pour faire chanter le monde entier – les armes nucléaires. Les forces de dissuasion ont reçu l’ordre de se mettre en alerte spéciale. Motif : “rhétorique agressive” des dirigeants de l’OTAN contre la Russie. Ça marche pour le Pays du Miroir! Mais pas pour une Europe libre!

L’Ukraine a déjà directement rencontré la rage de « l’ours fou ». Le monde entier est le suivant. Et surtout, des peuples libres d’Europe et d’Amérique, dont les pays sont les principaux membres de l’OTAN.

Le monde est peut-être au bord d’un holocauste nucléaire, et à l’heure actuelle rien n’empêchera Poutine de lancer une frappe nucléaire contre l’Ukraine! Mais les conséquences de l’utilisation de ces armes seront catastrophiques non seulement pour l’Ukraine, mais aussi pour tous ses voisins, et surtout pour la Turquie et l’Europe! La cohésion et l’unité dans le confinement de la Russie deviennent très importantes. Nous sommes tous unis par l’adversité dont le nom est Poutine.

Les États-Unis ont réagi immédiatement, élevant le niveau d’alerte des forces armées à 2!

Mais il y a une chance d’éviter les conséquences de l’utilisation des pires armes du monde. C’est l’interception des missiles au-dessus de l’Ukraine jusqu’à ce qu’ils atteignent leur cible!

Pour le bien de tous les peuples du monde, des pays de l’OTAN! Fermez le ciel ukrainien!

L’Alliance a une chance de prouver qu’elle peut protéger le monde contre la catastrophe!

Die Sperrung des Luftraums über der Ukraine ist eine Chance, Putin davon abzuhalten, die Welt zu zerstören!

Nach der unerwarteten Niederlage der Russen auf ukrainischem Boden hat Putin erkannt, dass die Ukraine nicht so einfach geschluckt werden kann, sondern dass es die Russen sind, die daran ersticken können.

Um sein eigenes Leben und seine Macht zu retten, griff der außer Kontrolle geratene Herrscher Russlands daher zur letzten Karte in seinem Ärmel, um die ganze Welt zu erpressen – zu Atomwaffen. Die Abschreckungsstreitkräfte wurden in Sonderalarmbereitschaft versetzt.

Er begründet dies mit angeblich “aggressiven Äußerungen” der NATO-Führer gegenüber Russland. Das mag stimmen, wenn er eine Alice in seinem eigenen Wunderland ist. Aber nicht für das unabhängige Europa!

Die Ukraine ist bereits direkt mit der Wut des “tollwütigen Bären” konfrontiert worden. Die ganze Welt ist an der Reihe. Und vor allem die freien Völker Europas und der USA, deren Länder die wichtigsten Mitglieder der NATO sind.

Die Welt könnte am Rande einer nuklearen Katastrophe stehen, da es derzeit nichts gibt, was Putin daran hindern könnte, einen Atomschlag gegen die Ukraine zu führen! Aber die Folgen eines solchen Waffeneinsatzes wären nicht nur für die Ukraine eine Katastrophe, sondern auch für alle ihre Nachbarn, vor allem für die Türkei und Europa!!! Zusammenhalt und Einigkeit bei der Eindämmung Russlands werden sehr wichtig. Uns alle eint das Problem, dessen Name Putin ist.

Gleichzeitig haben die USA sofort reagiert und die Kampfbereitschaft der eigenen Streitkräfte auf Stufe 2 erhöht!

Es gibt jedoch eine Chance, die Folgen der furchterregendsten Waffe der Welt zu verhindern, indem man die Raketen über der Ukraine abfängt, bevor sie ihr Ziel erreichen!

Deshalb bitten wir, im Namen aller Völker der Welt, die NATO-Mitgliedsstaaten! Schließen Sie den ukrainischen Luftraum!

Das Bündnis hat die Chance, zu beweisen, dass es die Welt vor einer Katastrophe schützen kann!

Zamknięcie nieba nad Ukrainą to szansa, by Putin nie zniszczył świata!

Po nieoczekiwanej porażce Rosjan na ukraińskiej ziemi Putin zrozumiał, że nie jest to tak łatwo -pożreć Ukrainy, ale łatwo się udusić.

Dlatego, by ratować własne życie i władzę, niesforny przywódca Rosji sięgnął po ostatni atut w zanadrzu, by szantażować cały świat – broń nuklearną. Siły powstrzymujące otrzymały rozkaz przejścia do specjalnego trybu dyżuru bojowego. Motyw: rzekomo „agresywne wypowiedzi” przywódców NATO przeciwko Rosji. Po drugiej stronie lustra – dobrze brzmi! Ale nie dla wolnej Europy!

Ukraina już bezpośrednio spotkała się z furią „szalonego niedźwiedzia”. Cały świat jest następny. A przede wszystkim wolni ludzie z Europy i Ameryki jako kluczowi członkowie NATO. Świat może być na skraju katastrofy nuklearnej, skoro nic nie powstrzyma Putina przed atakiem nuklearnym na Ukrainę! Ale konsekwencje użycia takiej broni będą katastrofą nie tylko dla Ukrainy, ale dla wszystkich jej sąsiadów, a przede wszystkim dla Turcji i Europy!!! Spójność i jedność w odstraszaniu Rosji stają się najważniejsze. Wszystkich nas łączy nieszczęście o imieniu Putin.

W tym samym czasie Stany Zjednoczone zareagowały podniesieniem poziomu gotowości bojowej Sił Zbrojnych do poziomu 2! Jest jednak szansa, aby zapobiec skutkom użycia najstraszniejszej broni na świecie – to przechwycenie rakiet na Ukrainę, przed osiągnięciem celu !!!

Dlatego prosimy w imię wszystkich narodów świata, krajów członkowskich NATO! Zamknąć Ukraińskie niebo! Sojusz ma szansę udowodnić, że może schronić świat przed katastrofą!

Uždaryti dangų virš Ukrainos – tai galimybė neleisti Putinui sunaikinti pasaulio!

Patyręs netikėtą rusų pralaimėjimą Ukrainos žemėje, Putinas suprato, kad Ukrainos taip lengvai praryti nepavyks, greičiau rusai gali užspringti.

Todėl, norėdamas išsaugoti savo gyvybę ir valdžią, nekontroliuojamas Rusijos valdovas griebėsi paskutinio savo rankovėje turimo kozirio visam pasauliui šantažuoti – branduolinio ginklo. Buvo duotas įsakymas atgrasymo pajėgoms įvesti ypatingąją parengtį. Jo motyvas – neva “agresyvūs NATO vadovų pareiškimai” Rusijos atžvilgiu. Gali būti teisinga, jei jis yra Alisa savo stebuklų šalyje. Bet tik ne nepriklausomai Europai!

Ukraina jau tiesiogiai susidūrė su “pasiutusios meškos” įniršiu. Kitas eilėje – visas pasaulis. Ir visų pirma laisvi Europos ir JAV žmonės, kurių šalys yra pagrindinės NATO narės.

Pasaulis gali atsidurti ant branduolinės katastrofos slenksčio, atsižvelgiant į tai, kad šiuo metu niekas negali sustabdyti V. Putino nuo branduolinio smūgio Ukrainai! Tačiau tokio ginklo panaudojimo pasekmės būtų katastrofa ne tik Ukrainai, bet ir visoms jos kaimynėms, o pirmiausia Turkijai ir Europai!!! Susitelkimas ir vienybė sulaikant Rusiją tampa labai svarbi. Mus visus vienija bėda, kurios vardas yra Putinas.

Tuo pat metu JAV nedelsdamos sureagavo ir padidino savo ginkluotųjų pajėgų kovinę parengtį iki antrojo lygio!

Tačiau yra galimybė užkirsti kelią baisiausio pasaulyje ginklo pasekmėms – perimti raketas virš Ukrainos, kol jos dar nepasiekė taikinio!

Todėl visų pasaulio žmonių labui prašome NATO valstybių narių! Uždarykite Ukrainos dangų!

ljansas turi progą įrodyti, kad gali apsaugoti pasaulį nuo katastrofos!

¡Cerrar el espacio aéreo sobre Ucrania es una oportunidad para impedir que Putin destruya el mundo!

Tras sufrir una inesperada derrota de tropas rusas en suelo ucraniano, Putin ha comprendido que Ucrania no puede ser dominada tan fácilmente, si no que son los rusos los que pueden ser vencidos.

Por ello, para salvar su propia vida y poder, el mandatario ruso, fuera de control, ha recurrido a su último as en la manga para chantajear al mundo entero, las armas nucleares. Una orden fue dada a las fuerzas disuasorias para que se mantengan en alerta especial.

Su razonamiento son, supuestamente, declaraciones agresivas por parte de los líderes de la OTAN hacia Rusia. Podría ser cierto si se tratara de Alicia en su propio país de las maravillas ¡Pero no para la Europa independiente!

Ucrania ya se ha enfrentado directamente a la furia del “Oso rabioso”. El resto del mundo está a la cola. Y, sobretodo, la gente libre de Europa y EEUU, cuyos países son miembros principales de la OTAN.

¡El mundo podría estar al borde de una catástrofe nuclear, dado que actualmente no hay nada que pueda detener a Putin de lanzar un ataque nuclear sobre Ucrania! Pero las consecuencias de utilizar este tipo de armas serían catastróficas, no solamente para Ucrania, también para todos sus países vecinos y, sobretodo, para Turquía y Europa! La cohesión y unidad para contener a Rusia se convierte en algo muy importante. Estamos todos unidos para este problema cuyo nombre es Putin.

Al mismo tiempo, EEUU ha respondido de forma inmediata elevando la preparación de sus propias fuerzas armadas de combate al nivel 2.

Sin embargo, hay una posibilidad de prevenir las consecuencias de las armas más terroríficas del mundo, interceptando misiles sobre Ucrania antes de que alcancen sus objetivos.

Por ello, solicitamos, por el bien de todas las personas del mundo, a los Estados miembros de la OTAN.

Cierren el espacio aéreo ucraniano!

¡La Alianza tiene una oportunidad de demostrar que puede proteger al mundo del desastre!

