У Раді Федерації РФ заявили, в яких межах визнають “Л/ДНР”

Ілюстративне фото

Росія визнає так звані “ДНР” та “ЛНР” у межах, які “зараз фактично встановлені”. Питання про ратифікацію договорів про дружбу та співпрацю з псевдореспубліками Рада Федерації розгляне 22 лютого.

Про це в понеділок, 21 лютого, заявив заступник голови комітету Ради Федерації РФ із міжнародних справ Андрій Клімов, передає ТАСС.

“Йдеться, про ті території, які перебувають у встановлених сьогодні кордонах”, – сказав він.

Він додав, що підписані угоди будуть ратифіковані палатою 22 лютого.

“Далі (після підписання, – “Н”) цей текст йде на ратифікацію в обидві палати Федеральних зборів. Завтра ми розглянемо це питання”, – сказав Клімов.

“Думаю, це не остаточно… Климов не аж такий авторитет, не вичерпне джерело. Завтра буде обговорення на засіданні Ради Федерації РФ. Подивимося, що після цього заявлятимуть в Кремлі на цю тему. Зокрема Путін, Пєсков та інші “, – сказав російський правозахисник Марк Фейгін.

Читайте також:

Європейські лідери про визнання Путіним “Л/ДНР”: Це порушення міжнародного права, реакція буде жорсткою

Як писала “Новинарня“, увечері 21 лютого президент РФ Володимир Путін заявив у телевізійному зверненні, що визнав незалежність “ЛДНР”.

Ватажок “ДНР”Денис Пушилін і самоназваний глава “ЛНР” Леонід Пасічник прибули в Кремль і підписали з Росією “договори про дружбу, співпрацю і допомогу”.

Нагадаємо, Держдума РФ на засіданні 15 лютого ухвалила постанову щодо негайного скерування президенту РФ звернення Думи про необхідність визнання так званих “ЛНР” та “ДНР”.

Раніше цього дня, 15 лютого, Верховна Рада України ухвалила звернення до Організації Об’єднаних Націй, Європейської Комісії, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї НАТО, урядів і парламентів держав світу щодо невизнання незалежності самопроголошених утворень на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

МЗС України заявило, що визнання Росією незалежності окупованих районів Донецької і Луганської областей буде свідомим її виходом з Мінських домовленостей.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що визнання Росією “незалежності” окупованих районів ОРДЛО підірве зусилля з пошуку політичного вирішення конфлікту на Донбасі.

Читайте також:

Зеленський обговорив із Байденом визнання Росією “Л/ДНР”