Рішення буде ухвалено сьогодні, – Путін про визнання “ЛДНР”

Володимир Путін. Фото: ТАСС

Росія ще сьогодні, 21 лютого, ухвалить рішення щодо визнання незалежності терористичних угруповань “ДНР” і “ЛНР” незалежними республіками.

Про це на засіданні Ради безпеки РФ, де влаштували обговорення ситуації на українському Донбасі, заявив російський президент Володимир Путін у понеділок, 21 лютого.

“Я вашу думку почув, рішення буде прийнято сьогодні”, – сказав глава РФ після того, як вислухав думки членів Ради безпеки, у тому числі прем’єра Михайла Мішустіна, глав МЗС, Міноборони, ФСБ, СВР, МВС та Росгвардії, спікерів обох палат парламенту, заступника голови Ради безпеки Дмитра Медведєва та секретаря Ради безпеки Миколи Патрушева.

Усі вони фактично одностайно висловилися за визнання терористів.

Нагадаємо, що сьогодні також ватажки тероритистичних формувань “ДНР” і “ЛНР” Денис Пушилін і Леонід Пасічник закликали президента Росії Володимира Путіна визнати незалежність псевдореспублік.

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Як писала “Новинарня“, Держдума РФ на засіданні 15 лютого ухвалила постанову щодо негайного скерування президенту РФ звернення Думи про необхідність визнання так званих “ЛНР” та “ДНР”.

Раніше цього дня, 15 лютого, Верховна Рада України ухвалила звернення до Організації Об’єднаних Націй, Європейської Комісії, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї НАТО, урядів і парламентів держав світу щодо невизнання незалежності самопроголошених утворень на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

МЗС України заявило, що визнання Росією незалежності окупованих районів Донецької і Луганської областей буде свідомим її виходом з Мінських домовленостей.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що визнання Росією “незалежності” окупованих районів ОРДЛО підірве зусилля з пошуку політичного вирішення конфлікту на Донбасі.

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