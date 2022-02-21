Путін виступає зі зверненням щодо України. ТРАНСЛЯЦІЯ

Президент Російської Федерації Володимир Путін виступає із анонсованим зверненням щодо ситуації з визнанням “ЛДНР” після засідання радбезу РФ.

Трансляція триває увечері у понеділок, 21 лютого.

“Ситуація на Донбасі знову набула критичного, гострого характеру. Сьогодні звертаюся до вас безпосередньо, щоб не тільки дати оцінку тому, що відбувається, але й проінформувати вас про рішення, що приймаються, про можливі подальші кроки на цьому напрямку”, – сказав Путін під час свого телезвернення.

Він зазначив, що звертається до громадян Росії та “співвітчизників в Україні”.

“Шановні громадяни Росії, дорогі друзі, тема мого виступу – події в Україні і те, чому це так важливо для нас, для Росії”, – сказав президент.

“Говорити доведеться докладно і докладно. Питання дуже серйозне”, – наголосив він.

Путін зауважив, що Україна є для Росії невід’ємною частиною історії, культури та духовного простору.

“Це наші товариші, близькі, серед яких не тільки колеги, друзі, колишні товариші по службі, а й родичі, люди, пов’язані з нами кровними, сімейними зв’язками”, – сказав Путін.

Глава держави-агресора почав здалеку й говорить пропагандистські проросійські тези про історію України.

Так, зі слів Путіна, Україну в наші дні можна повною мірою назвати “Україною імені Володимира Ілліча Леніна”, “він її автор і архітектор”.

“Більшовики буквально втиснули Донбас до складу України”, – заявляє Путін.

Розпад СРСР Путін назвав “несправедливим”.

Нагадаємо, що сьогодні ватажки тероритистичних формувань “ДНР” і “ЛНР” Денис Пушилін і Леонід Пасічник закликали президента Росії Володимира Путіна визнати незалежність псевдореспублік.

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Як писала “Новинарня“, Держдума РФ на засіданні 15 лютого ухвалила постанову щодо негайного скерування президенту РФ звернення Думи про необхідність визнання так званих “ЛНР” та “ДНР”.

Раніше цього дня, 15 лютого, Верховна Рада України ухвалила звернення до Організації Об’єднаних Націй, Європейської Комісії, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї НАТО, урядів і парламентів держав світу щодо невизнання незалежності самопроголошених утворень на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

МЗС України заявило, що визнання Росією незалежності окупованих районів Донецької і Луганської областей буде свідомим її виходом з Мінських домовленостей.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що визнання Росією “незалежності” окупованих районів ОРДЛО підірве зусилля з пошуку політичного вирішення конфлікту на Донбасі.

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