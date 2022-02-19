“Може спричинити паніку”: ОП забороняє органам влади поширювати брошуру з порадами на випадок війни

Фото: ФБ Любов Цибульська

Офіс президента “в ручному режимі” забороняє органам влади поширювати брошуру виживання “У випадку надзвичайної ситуації або війни”, розроблену Центром стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при МКІП.

Про це повідомила колишня очільниця Центру Любов Цибульська.

“Байден заявляє про прийняте рішення Кремлем. Увесь світ говорить про високу ймовірність вторгнення. А офіс президента України в ручному режимі продовжує забороняти органам влади поширювати брошуру виживання «У випадку надзвичайної ситуації або війни», яку я ініціювала ще влітку в Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки і розробила з ДСНС та Міністерством оборони України і цілою низкою громадських організацій”, – написала Цибульська у фейсбуці.

За її словами, заборону поширювати брошуру в ОП мотивують тим, що вона “може спричинити паніку“.

“І, як кричала на одній зустрічі міністерств радниця одного міністра, «через неї падає курс гривні!» Здавалось би, він падає через 150 тисяч російських військ на кордонах, але ніт”, – зауважила Цибульська.

“Я думала, мене важко чимось здивувати, бо співпрацюю з державними інституціями з 2015 року і бачила чимало. Але це нова планка”, – додала громадська діячка.

Вона також розповіла, що про цю брошуру згадала у своєму матеріалі газета The New York Times, а також про неї вийшов сюжет на CNN.

“Так, нам треба згуртуватись навколо держави зараз та її захистити. Але толерувати повний непрофесіоналізм комунікаційної команди президента ми не зобов’язані”, – наголосила Цибульська.

Брошура “У разі надзвичайної ситуації або війни” розроблена Центром стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при МКІП України у співпраці з Державною службою України з надзвичайних ситуацій, Міністерством оборони України, Апаратом Головнокомандувача ЗСУ та громадськими організаціями.

Це стислий посібник із порадами, як захистити себе під час небезпечних подій. Наприклад, що робити під час обстрілів, як підготувати “тривожну валізу” тощо.

Крім того, посібник вперше містить поради з інформаційної безпеки, щоб уберегтися від потоків небезпечної дезінформації, особливо в кризові моменти.

Розробники наголошують, що брошура враховує міжнародний та український досвід, зокрема набутий за сім років гібридної агресії та окупації РФ.

Завантажити електронну версію брошури можна тут.

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