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У “Водафон” назвали причину збою в роботі оператора на Донеччині й Луганщині

18/02/2022 10:07

Мобільний оператор “Vodafone Україна” відновив зв’язок у зоні розмежування після обриву волоконно-оптичних ліній зв’язку внаслідок вандалізму, зв’язок двох інших мобільних операторів – “Київстару” та lifecell – не постраждав.

Про це повідомили в пресслужбі “Водафон”, передає агентство “Інтерфакс”.

“Вночі була нетривала недоступність послуг на низці базових станцій у Донецькій та Луганській областях внаслідок обриву ВОЛЗ, причина – акт вандалізму. Відновили зв’язок уночі шляхом перемаршрутизації трафіку, до ранку завершили ремонт”, – йдеться в повідомленні.

Водночас у пресслужбі “Київстару” наголосили, що проблем зі зв’язком їхньої компанії в зоні розмежування не було.

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