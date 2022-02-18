У “Водафон” назвали причину збою в роботі оператора на Донеччині й Луганщині

Мобільний оператор “Vodafone Україна” відновив зв’язок у зоні розмежування після обриву волоконно-оптичних ліній зв’язку внаслідок вандалізму, зв’язок двох інших мобільних операторів – “Київстару” та lifecell – не постраждав.
Про це повідомили в пресслужбі “Водафон”, передає агентство “Інтерфакс”.
“Вночі була нетривала недоступність послуг на низці базових станцій у Донецькій та Луганській областях внаслідок обриву ВОЛЗ, причина – акт вандалізму. Відновили зв’язок уночі шляхом перемаршрутизації трафіку, до ранку завершили ремонт”, – йдеться в повідомленні.
Водночас у пресслужбі “Київстару” наголосили, що проблем зі зв’язком їхньої компанії в зоні розмежування не було.
Читайте також:
На Донеччині й Луганщині не працював зв’язок “Водафон”, – ЗМІ
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!