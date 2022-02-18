На Донеччині й Луганщині не працював зв’язок “Водафон”, – ЗМІ

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У Донецькій та Луганській областях були перебої зі стільниковим зв’язком.

Про це вночі в п’ятницю, 18 лютого, пишуть “Новости Донбасса”.

Йдеться про мобільних операторів “Водафон” та “Київстар”.

Зазначається, що станом 1:08 у Краматорську вже ловить “Водафон” після збоїв.

Водночас у користувачів LifeCell проблем зі зв’язком не було.

Технічні фахівці служби підтримки операторів повідомили “Новостям Донбасу”, що не мають інформації, і попросили заповнити заявку на техобслуговування.

Джерело “Української правди” в МВС повідомило, що інформація про перебої зі зв’язком “Київстар” в зоні ООС не підтверджується. Водночас у роботі “Водафон” дійсно були збої на территорії Луганської і Донецької областей. Зараз технічні фахівці встановлюють їх причини.

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