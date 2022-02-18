Нідерланди передадуть Україні зброю і військове спорядження

На тлі ескалації з боку Російської Федерації уряд Нідерландів ухвалив рішення про поставку Україні товарів військового призначення.

Про це в п’ятницю, 18 лютого, інформує Deutsche Welle.

Йдеться про боєприпаси, радіолокаційні системи, міношукачі, шоломи та бронежилети.

Зазначається, що військову допомогу доправлять на прохання українського уряду, однак наголошується, що Нідерланди продовжують прагнути дипломатичного вирішення.

“Проте водночас Україна повинна мати можливість захиститися від можливого нападу Росії на власну територію”, – заявив міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра.

У контексті загострення російсько-українських відносин низка урядів оголосили про підтримку України. Військову допомогу до Києва вже спрямували такі члени НАТО, як США, Канада, Велика Британія, Литва та інші країни.

Відмовляється постачати Україні озброєння Німеччина, яка надає і готова надавати й надалі фінансову та безпекову підтримку.

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