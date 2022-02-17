Велика Британія збільшить обсяг підтримки України до 100 млн фунтів стерлінгів.
Про це в четвер, 17 лютого, на брифінгу в Києві заявила глава МЗС Великої Британії Ліз Трасс, повідомляє “Європейська правда”.
“Ми надали оборонну зброю, ми надали тренування 22 тисячам членів української армії, і коли прем’єр-міністр відвідав Київ раніше цього місяця, він оголосив, що ми надаємо 88 млн на підтримку демократії України та її незалежності. Сьогодні я можу оголосити наступний компонент нашої допомоги, збільшуючи наше фінансування цих проєктів до 100 млн фунтів”, – сказала дипломатка.
Трасс зазначила, що також рада бути у Києві та запустити нове тристороннє партнерство з Україною та Польщею.
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