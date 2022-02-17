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Росія заплатить за свої дії, – глава МЗС Британії у Києві

17/02/2022 17:43

У Києві міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і його британська колега Ліз Трасс обговорили загострення безпекової ситуації на тимчасово окупованих Росією територіях.

Про це в четвер, 17 лютого, інформує Суспільне.

“Ворог обстріляв українські території з важкого озброєння, забороненого Мінськими домовленостями. Була пошкоджена цивільна інфраструктура в Станиці Луганській, щонайменше двоє осіб отримали ушкодження. В Мар’їнці унаслідок обстрілу одна цивільна особа та один військо службовець отримали поранення. У Троїцькому обстріл відбувся із застосуванням танку. Низка інших населених пунктів також потрапили під ворожий вогонь, і станом на 16:00 сьогодні відбулося загалом 42 обстріли. Ми вже звернулися до всіх міжнародних партнерів із закликом негайно засудити це серйозне порушення Мінських угод”, – сказав Кулеба.

Своєю чергою, Ліз Трасс запевнила, що Велика Британія лишається на боці України та допомагатиме нашій державі.

Дипломатка нагадала, що британські інструктори вже провели навчання для 20 тисяч українських військових. Окрім того, Британія надає Україні фінансову підтримку, зокрема, для збільшення її енергонезалежності.

“Росія повинна ще раз задуматися над своїми діями. Немає ознак того, що російські сили відводяться. Росія повинна вдатися до дипломатії. Якщо вони не оберуть цей шлях, я чітко заявила, що Росія заплатить”, – підкреслила глава зовнішньополітичого відомства Об’єднаного Королівства.

За її словами, у разі нападу на Україну Росія отримає відповідь у вигляді серйозних економічних санкцій, скоординованих із західними партнерами.

“Звісно, існує великий шанс, що Росія почне серйозну агресію, але все одно Росія ще може вдатися до деескалації. Я думаю, це буде в інтересах європейської безпеки і Росії”, – зауважила Трасс.

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