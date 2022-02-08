Китай і РФ використовують LinkedIn для шпигунства, – розвідка Нідерландів

Співробітники спецслужб Російської Федерації та Китаю використовують LinkedIn для шпигунства. Вони створюють фейкові акаунти фахівців, щоби встановити довірливі відносини з людьми, які їх цікавлять.
Про це інформує нідерландський сайт NOS.
“Спецслужби Китаю та Росії намагаються викрасти комерційну таємницю нідерландських високотехнологічних компаній через фейкові акаунти на LinkedIn, і їм це вдається”, – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що це підтверджує Служба загальної розвідки та безпеки Нідерландів.
Глава Служби загальної розвідки та безпеки Нідерландів Ерік Акербом вважає, що деякі працівники нідерландських компаній контактували з людьми, яких він вважає співробітниками спецслужб РФ і КНР.
Своєю чергою в LinkedIn зазначили, що служба безпеки порталу ретельно відстежує створення фейкових облікових записів.
Соціальна мережа LinkedIn створена для пошуку і встановлення ділових контактів. У ній зареєстровано понад 774 мільйони користувачів, що представляють 150 галузей бізнесу з 200 країн.
Сайт має англійську, французьку, німецьку, італійську, португальську, іспанську та російську версії.
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