У парламенті Німеччини партія ХДС виступить за надання Україні оборонної зброї, – посол

Сьогодні в Бундестазі відбудуться нові парламентські слухання щодо України, партія “Християнсько-демократичний союз” наполягатиме на наданні Києву оборонного озброєння.

Про це в четвер, 17 лютого, повідомив посол України у Німеччині Андрій Мельник у твіттері.

“Прямо зараз Бундестаг проведе нові парламентські слухання для посилення підтримки України з метою радикальної зміни курсу німецького уряду щодо Кремля. Головна опозиційна сила ХДС/ХСС вимагає негайно надати Києву оборонне озброєння”, – заявив він.

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Прямо зараз Бундестаг проведе нові парламентські слухання для посилення підтримки України з метою радикальної зміни курсу 🇩🇪уряду щодо Кремля.

Головна опозиційна сила ХДС/ХСС вимагає негайно надати Києву оборонне озброєння‼️

Danke @cducsubt @_FriedrichMerz pic.twitter.com/AwNi1eP1Vw — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) February 17, 2022

Як зазначає “Європейська правда”, новий лідер партії Фрідріх Мерц вже неодноразово висловлювався за продаж Україні оборонної зброї, зважаючи на російську загрозу та закликав ФРН не блокувати постачання з інших країн.

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Посол України в Німеччині Андрій Мельник перед візитом канцлера Німеччини Олафа Шольца до Києва, який відбувся нещодавно, вкотре звертався до Берліна про надання Києві важкого озброєння.

Раніше ФРН означила напрямок військової допомоги Україні, яку надає найближчим часом, – 5000 військових касок.

Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц відповів на критику щодо того, що Берлін зробив недостатньо для підтримки України, водночас наголосивши, що Росія заплатить високу ціну у разі вторгнення в Україну.

Уряд ФРН виступає проти надання Україні озброєння, вважаючи, що такий крок під час переговорного процесу з Російською Федерацією може призвести до ескалації з боку Москви.

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