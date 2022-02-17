СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
4637260 +33330
Летальні випадки:
103824 +259
Одужали:
3866755 +27441
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 19235891 (+59467). Оновлено: 08:20 17.02.2022
Home / Світ / Європа / У парламенті Німеччини партія ХДС виступить за надання Україні оборонної зброї, – посол

У парламенті Німеччини партія ХДС виступить за надання Україні оборонної зброї, – посол

17/02/2022 12:10

Сьогодні в Бундестазі відбудуться нові парламентські слухання щодо України, партія “Християнсько-демократичний союз” наполягатиме на наданні Києву оборонного озброєння.

Про це в четвер, 17 лютого, повідомив посол України у Німеччині Андрій Мельник у твіттері.

“Прямо зараз Бундестаг проведе нові парламентські слухання для посилення підтримки України з метою радикальної зміни курсу німецького уряду щодо Кремля. Головна опозиційна сила ХДС/ХСС вимагає негайно надати Києву оборонне озброєння”, – заявив він.

Як зазначає “Європейська правда”, новий лідер партії Фрідріх Мерц вже неодноразово висловлювався за продаж Україні оборонної зброї, зважаючи на російську загрозу та закликав ФРН не блокувати постачання з інших країн.

Читайте також: 
Визнання “ЛДНР” може стати політичною катастрофою, – Шольц у Москві

Посол України в Німеччині Андрій Мельник перед візитом канцлера Німеччини Олафа Шольца до Києва, який відбувся нещодавно, вкотре звертався до Берліна про надання Києві важкого озброєння.

Раніше ФРН означила напрямок військової допомоги Україні, яку надає найближчим часом, – 5000 військових касок. 

Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц відповів на критику щодо того, що Берлін зробив недостатньо для підтримки України, водночас наголосивши, що Росія заплатить високу ціну у разі вторгнення в Україну.

Уряд ФРН виступає проти надання Україні озброєння, вважаючи, що такий крок під час переговорного процесу з Російською Федерацією може призвести до ескалації з боку Москви.

Читайте також:
“Третина – боти”. Київські програмісти викрили пропаганду РФ на сторінках німецьких ЗМІ

Унікальних переглядів: 70
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Вступу України до НАТО протидіє не лише Росія, – Зеленський на Донеччині

Україна довго рухається в напрямку до членства в НАТО, але, як і в багатьох інших питаннях суверенного вибору, на шляху євроатлантичної інтеграції нашій державі чинять протидію. Про це заявив...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse