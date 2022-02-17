СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
4637260 +33330
Летальні випадки:
103824 +259
Одужали:
3866755 +27441
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 19235891 (+59467). Оновлено: 08:20 17.02.2022
Home / Світ / Росія передала США відповіді щодо “гарантій безпеки”

Росія передала США відповіді щодо “гарантій безпеки”

17/02/2022 18:35

Міністерство закордонних справ Російської Федерації опублікувало відповіді для Сполучених Штатів Америки щодо так званих “гарантій безпеки”.

Про це в четвер, 17 лютого, інформує “Коммерсант”.

У документі з 11 сторінок Росія запропонувала США виробити нове “рівняння безпеки”, у якому необхідним елементом називається проблематика ракет середньої та меншої дальності.

Серед ключових положень – виведення всіх військ та озброєнь США із центральної, східної, південно-східної Європи та Балтії.

Росія очікує від США та НАТО конкретних пропозицій щодо змісту та форм юридичної відмови Альянсу від розширення на схід.

Реакцію США і НАТО на пропозиції Москви щодо гарантій безпеки МЗС РФ розкритикував.

“Проігноровано пакетний характер російських пропозицій, з яких навмисно вибрано “зручні” теми, які, у свою чергу, “перекручені” у бік створення переваг для США та їхніх союзників. Такий підхід, як і супутня риторика американських офіційних осіб, підкріплює обґрунтовані сумніви в тому, що у Вашингтоні справді віддані виправленню ситуації в галузі євробезпеки”, – йдеться у документі.

У відомстві наголосили, що якщо США виявляться не готовими домовитися про юридично зобов’язуючі гарантії безпеки, “Росія буде змушена реагувати, у тому числі шляхом реалізації заходів військово-технічного характеру”.

Окремо у документі згадуються заяви Заходу у контексті кризи біля кордонів України. “Ультимативні вимоги вивести війська з певних районів на російській території, що супроводжуються загрозами посилення санкцій, неприйнятні і підривають перспективи досягнення реальних домовленостей”, – сказано у відповіді МЗС РФ.

Представник Держдепартаменту США підтвердив отримання документа від Росії.

“Ми можемо підтвердити, що отримали відповідь від Російської Федерації. Його доставили сьогодні послу Саллівану в Москві”, – сказав він у коментарі CNN.

Читайте також:
Росія відмовилася приймати відповіді Євросоюзу і НАТО на “гарантії безпеки”

Передісторія

17 грудня 2021 року міністерство закордонних справ Росії опублікувало проєкти договору зі США та угоди з НАТО про так звані “гарантії безпеки”, яких вимагає Володимир Путін. Зокрема йдеться про неприпустимість розширення НАТО, заборону на розміщення зброї НАТО і проведення навчань у Східній Європі включно з Україною тощо. 15 грудня Москва передала ці вимоги американській стороні.

Вимоги є вочевидь неприйнятними не лише для України, а й для країн-членів НАТО у Східній та Південній Європі.

Речниця Білого Дому Джен Псакі 17 грудня заявила, що Сполучені Штати не почнуть консультації з питання безпеки в Європі без європейських союзників і партнерів.

Прессекретар МЗС України Олег Ніколенко наголосив, що лише Україна та члени НАТО мають право вирішувати вектор подальшого розвитку своїх відносин, зокрема і в питанні набуття Україною членства в Альянсі.

21 січня Росія висунула нові вимоги до НАТО з приводу невступу України і Грузії в Альянс. У МЗС РФ додали, що російські пропозиції щодо “гарантій безпеки” мають на увазі також виведення сил НАТО з Болгарії та Румунії.

Влада Болгарії та Румунії різко відреагувала на цю заяву, категорично відкинувши російські ультиматуми.

Читайте також:
Байден заявив про можливість вторгнення РФ “у найближчі кілька днів”

Унікальних переглядів: 200
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Скандальна юристка Монтян як “свідок Росії” виступила перед Радбезом ООН зі звинуваченнями України і Заходу

До засідання Ради Безпеки ООН, присвяченому реалізації “мінських домовленостей”, Російська Федерація залучила як “свідка” скандальну київську юристку Тетяну Монтян. Про це в четвер, 17 лютого, інформує “Главком”. Під час...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse