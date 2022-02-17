Росія передала США відповіді щодо “гарантій безпеки”

Глава МЗС РФ Сергій Лавров

Міністерство закордонних справ Російської Федерації опублікувало відповіді для Сполучених Штатів Америки щодо так званих “гарантій безпеки”.

Про це в четвер, 17 лютого, інформує “Коммерсант”.

У документі з 11 сторінок Росія запропонувала США виробити нове “рівняння безпеки”, у якому необхідним елементом називається проблематика ракет середньої та меншої дальності.

Серед ключових положень – виведення всіх військ та озброєнь США із центральної, східної, південно-східної Європи та Балтії.

Росія очікує від США та НАТО конкретних пропозицій щодо змісту та форм юридичної відмови Альянсу від розширення на схід.

Реакцію США і НАТО на пропозиції Москви щодо гарантій безпеки МЗС РФ розкритикував.

“Проігноровано пакетний характер російських пропозицій, з яких навмисно вибрано “зручні” теми, які, у свою чергу, “перекручені” у бік створення переваг для США та їхніх союзників. Такий підхід, як і супутня риторика американських офіційних осіб, підкріплює обґрунтовані сумніви в тому, що у Вашингтоні справді віддані виправленню ситуації в галузі євробезпеки”, – йдеться у документі.

У відомстві наголосили, що якщо США виявляться не готовими домовитися про юридично зобов’язуючі гарантії безпеки, “Росія буде змушена реагувати, у тому числі шляхом реалізації заходів військово-технічного характеру”.

Окремо у документі згадуються заяви Заходу у контексті кризи біля кордонів України. “Ультимативні вимоги вивести війська з певних районів на російській території, що супроводжуються загрозами посилення санкцій, неприйнятні і підривають перспективи досягнення реальних домовленостей”, – сказано у відповіді МЗС РФ.

Представник Держдепартаменту США підтвердив отримання документа від Росії.

“Ми можемо підтвердити, що отримали відповідь від Російської Федерації. Його доставили сьогодні послу Саллівану в Москві”, – сказав він у коментарі CNN.

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Передісторія

17 грудня 2021 року міністерство закордонних справ Росії опублікувало проєкти договору зі США та угоди з НАТО про так звані “гарантії безпеки”, яких вимагає Володимир Путін. Зокрема йдеться про неприпустимість розширення НАТО, заборону на розміщення зброї НАТО і проведення навчань у Східній Європі включно з Україною тощо. 15 грудня Москва передала ці вимоги американській стороні.

Вимоги є вочевидь неприйнятними не лише для України, а й для країн-членів НАТО у Східній та Південній Європі.

Речниця Білого Дому Джен Псакі 17 грудня заявила, що Сполучені Штати не почнуть консультації з питання безпеки в Європі без європейських союзників і партнерів.

Прессекретар МЗС України Олег Ніколенко наголосив, що лише Україна та члени НАТО мають право вирішувати вектор подальшого розвитку своїх відносин, зокрема і в питанні набуття Україною членства в Альянсі.

21 січня Росія висунула нові вимоги до НАТО з приводу невступу України і Грузії в Альянс. У МЗС РФ додали, що російські пропозиції щодо “гарантій безпеки” мають на увазі також виведення сил НАТО з Болгарії та Румунії.

Влада Болгарії та Румунії різко відреагувала на цю заяву, категорично відкинувши російські ультиматуми.

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