СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
4462970 +41229
Летальні випадки:
102403 +236
Одужали:
3750826 +20850
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 18920897 (+78229). Оновлено: 08:15 11.02.2022
Home / Світ / Росія / Росія відмовилася приймати відповіді Євросоюзу і НАТО на “гарантії безпеки”

Росія відмовилася приймати відповіді Євросоюзу і НАТО на “гарантії безпеки”

11/02/2022 16:08

Росія не може прийняти відповідь Євросоюзу та НАТО на листа глави МЗС Сергія Лаврова про “безпекові пропозиції”. У МЗС РФ заявили, що “колективна відповідь” нагадує “кругову поруку”. Окрім того, до Столтенберга і Борреля, які надіслали ці відповіді, Лавров не звертався.

Про це 11 лютого заявила речниця російського зовнішньополітичного відомства Марія Захарова.

Вона нагадала, що Лавров адресував листа главам зовнішньополітичних відомств 37 держав – США, Канади та країн Європи, і в ньому було підкреслено, що Росія очікує на “розгорнуту відповідь у національній якості”.

“Натомість нам пишуть Йєнс Столтенберг та Жозеп Боррель, до яких ми не зверталися. Такий крок не можна охарактеризувати інакше, як прояв дипломатичної неввічливості та неповаги до нашого прохання”, – заявила Захарова, котру цитує сайт МЗС РФ.

Представниця МЗС РФ зазначила, що документи ОБСЄ та Росія–НАТО, в яких зафіксовано принцип неподільності безпеки, підписано главами держав та урядів відповідних країн.

“В ОБСЄ держави беруть участь у національній якості, і саме в цій якості вони зобов’язалися не зміцнювати свою безпеку за рахунок безпеки інших”, – заявила вона.

Захарова наголосила, що через це російська сторона не може прийняти “колективну відповідь”, яка нагадує “кругову поруку” і чекає “на розгорнуту реакцію на поставлене нами питання від кожного адресата”.

За словами Захарової, у документах, які Росія отримала від Столтенберга та Борреля, немає предметної реакції на послання Лаврова.

“Натомість нам пропонується вступити у діалог щодо зміцнення безпеки”, – додала вона.

Читайте також:
Європі потрібен діалог щодо нових спільних гарантій безпеки, – Макрон

Унікальних переглядів: 144
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Рада ЄС схвалила надання Україні 1,2 млрд євро на тлі російської загрози

Рада Європейського Союзу у п’ятницю, 11 лютого, затвердила рішення Єврокомісії надати Україні додаткову макрофінансову допомогу у розмірі 1,2 млрд євро. Про це заявив головуючий у Раді ЄС міністр економіки,...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse