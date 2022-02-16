Транспорт, медикаменти, протигази: Україна попросила у НАТО допомогу для мирного населення на випадок надзвичайної ситуації

Україна попросила у НАТО допомогу на випадок масштабних надзвичайних ситуацій, від яких може постраждати мирне населення.
Про це йдеться в повідомленні на сайті НАТО, оприлюдненому ввечері 15 лютого.
Повідомляється, що Євроатлантичний координаційний центр реагування на катастрофи цього ж дня отримав запит від Державної служби України з надзвичайних ситуацій, яка “готується до масштабних надзвичайних ситуацій різного характеру, що можуть вразити мирне населення”.
Серед іншого, Україна попросила у НАТО транспорт – 70 пікапів на 4-5 людей, 30 позашляховиків, по 10 бульдозерів, автокранів та колісних екскаваторів, 31 спецмашину хімічної розвідки, 11 пересувних лабораторій, 760 надувних човнів із двигуном, розрахованих на 5-6 пасажирів.
Також ДСНС просить надати засоби пошуку вибухонебезпечних предметів у воді, металошукачі, засоби розмінування, тепловізори для пожежників, понад 13 тисяч портативних радіостанцій типу Motorola DP4601e.
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