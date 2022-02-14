“Коли некоректну фразу каже посол Пристайко, ворог чіпляється в горло всієї держави”

Вадим Пристайко та президент Володимир Зеленський. Фото: пресслужба ОП

Мирослава Барчук

журналістка, телеведуча (UA: Перший / Суспільне мовлення)

(FB)

Ні, слова [посла України в Лондоні Вадима] Пристайка не «вирвані з контексту», заголовок ВВС правильний і з Пристайком це не вперше.

На запитання ведучого BBC Radio 5 Live Стефана Нолана, чи може Україна розглянути варіант не вступати в НАТО, щоб уникнути війни, Пристайко відповідає: «Ми могли б. Особливо враховуючи цю загрозу, шантаж і тиск…» І справді додає: «запитання, яке ставить собі 40-мільйонна країна, як ми виживемо, якщо Росія прийде завтра?»

Але на уточнююче питання ведучого, що означає фраза «ми могли б» і чи Україна справді розглядає можливість відмови від вступу до НАТО задля уникнення війни, Пристайко відповідає: «Так, ви праві, це те, що записано в нашій Конституції. Я зараз частково йду проти головного документа. Коли я кажу, що ми гнучкі, намагаючись знайти найкращий вихід. Якщо нам доведеться пройти через якісь серйозні поступки, це те, що ми можемо зробити. Безперечно».

Отже, ніякого «некоректного заголовку» і «виривання з контексту» нема.

Нагадаю, що два роки тому Дмитру Кулебі уже довелося спростовувати зайву Пристайка про ідею тимчасової відмови від повернення контролю на Донбасі, і запевняти, що слова Пристайка не відповідають офіційній позиції держави.

І також нагадаю, що після заяв Пристайка ще на посаді міністра закордонних справ щодо плану Штайнмаєра (це було на нараді з головами парламентських комітетів), офісу президента довелося ці заяви заперечувати і скликати додатковий брифінг для роз’яснення.

У вірчих грамотах, як підписують президенти і з якими наші посли їдуть до країн призначення, завжди було звернення до урядів і монархів цих країн «довіряти послу як мені самому». Тобто посли представляють і державу, і президента. Тому коли некоректну, непродуману фразу каже амбасадор Пристайко, ворог чіпляється (руками Пєскова цього разу) в горло всієї держави. Неприпустима помилка.

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