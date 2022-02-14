Пристайко пояснив свої слова про “можливість” відмови України від курсу на НАТО

Глава МЗС Вадим Пристайко. Фото: Радіо Свобода (RFE/RL)

Посол України у Великобританії Вадим Пристайко розʼяснив свої слова в ефірі BBC Radio щодо курсу на членство в НАТО.

В коментарі “Українській правді” в понеділок, 14 лютого, він зазначив, що курс України на вступ до Альянсу лишається, але “вимушені шукати інші варіанти, які дозволять вижити просто зараз”.

“Ми зараз на різних інтерв’ю тут пояснюємо, що НАТО (курс на НАТО. – Н.) є навіть в Конституції і ніяких змін зараз немає, але ми не можемо розраховувати зараз на НАТО – бо ми не члени родини. Щоб уникнути війни просто зараз, ми готові на компроміси, але вони не лежать у сфері НАТО, а в Мінських домовленостях тощо. Щодо НАТО зараз – ми залишаємо курс, але вимушені шукати інші варіанти, які дозволять вижити просто зараз”, – зазначив дипломат.

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