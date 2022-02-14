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Пристайко заявив, що Україна “могла б” відмовитися від вступу в НАТО. МЗС зреагувало

14/02/2022 10:00

Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко припустив, що Україна може відмовитися від вступу в НАТО, якщо її до цього змусять обставини. У Міністерстві закордонних справ України кажуть, що слова посла “вирвані з контексту”.

Про це він заявив в інтерв’ю BBC Radio 5 Live, передає BBC News Україна.

На запитання ведучого, чи може Україна розглянути варіант не вступати в НАТО, Пристайко відповів: “Ми могли б”, уточнивши: “враховуючи ту загрозу, яка є”, Україна могла б бути вимушеною піти на такий крок.

“Запитання, яке ставить собі 40-мільйонна країна, як ми виживемо, якщо вони(Росія – ред.) прийдуть завтра?” – сказав посол. За його словами, Україна може залишитися беззахисною в той час, як всі її західні сусіди є членами НАТО.

На уточнення ведучого, чи справді посол мав на увазі, що Україна може відмовитися від вступу в НАТО, Пристайко відповів: “Так, ви праві, це те, що записано в нашій Конституції. Я зараз частково йду проти головного документа, що ми маємо. Коли я кажу це, (я маю на увазі – ред.) що ми гнучкі, намагаючись знайти найкращий вихід. Якщо нам доведеться пройти через якісь серйозні поступки, це те, що ми можемо зробити. Безперечно”.

Водночас посол наголосив, що в разі вступу України до НАТО це не змінить суттєво безпекової ситуації для Росії, бо “Росія вже оточена країнами НАТО”.

У Міністерстві закордонних справ України у коментарі “Радіо Свобода” заявили, що слова Вадима Пристайка про те, що Україна нібито готова розглянути відмову від членства в НАТО задля запобігання війні з Росією, “вирвані з контексту”.

“Безумовно, заради миру і збереження життів наших громадян Україна готова йти на будь-які формати діалогів із країнами та міжнародними організаціями. Водночас посол Пристайко слушно зазначив в інтерв’ю, що перспектива членства в НАТО закріплена в Конституції України, але Україна наразі не є членом НАТО чи іншого безпекового альянсу. Тож ключовим для нашої країни стає питання гарантій безпеки”, – заявив речник МЗС Олег Ніколенко.

У МЗС наголосили, що «безперечно, найкращою такою гарантією» був би негайний прийом України до Альянсу.

“Але загрози Україні існують тут і зараз, відтак пошук відповіді на питання гарантій стає фундаментальним нагальним завданням. При цьому, жодне рішення не може бути ухвалене всупереч Конституції України”, – наголосили у міністерстві.

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