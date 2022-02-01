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Суд арештував підозрюваного в організації заворушень під ОП експоліцейського Голубана

01/02/2022 21:19

Печерський районний суд міста Києва взяв під варту на два місяці без можливості внесення застави двох підозрюваних в організації масових заворушень під офісом президента.

Як передає “Громадське” у вівторок, 1 лютого, йдеться зокрема експоліцейського Юрія Голубана.

Прокурори просили взяти Голубана під варту, наголошуючи на ризиках втечі підозрюваного, тиску на свідків та знищення або спотворення речових доказів.

За даними слідства Юрій Голубан планував проведення масової акції щодо тарифів під офісом президента із застосуванням насильства до правоохоронців.

Слідство вважає, що мета таких запланованих акцій – дестабілізація ситуації в Україні.

За словами прокурора Павла Іваніна, серед доказів причетності підозрюваних до підготовки злочину – допити свідків, передача грошей, а також речові докази (атрибути, які мали використати на акції).

Сам Голубан, якого раніше підозрювали у зв’язках із терористами “Л/ДНР”, заявив, що ця справа є провокацією.

Нагадаємо, 31 січня на брифінгу міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що Національна поліція затримала 30 січня групу осіб, які планували масові заворушення в Києві та мали для цього кошторис. Зокрема затримані організатор та його помічник.
За словами міністра, планувався мітинг із провокаціями, обов’язково мало бути насильство серед учасників мітингу, мала пролитися кров.
Планувалося зібрати до 5 тисяч учасників, з яких до 1,5 тисячі мали складати так звані тітушки, які мали влаштувати бійки з правоохоронцями.

За словами голови Нацполіції Ігоря Клименка, для організації провокаційних заходів було виділено понад мільйон гривень.

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Україна

Суд арештував підозрюваного в організації заворушень під ОП експоліцейського Голубана

Печерський районний суд міста Києва взяв під варту на два місяці без можливості внесення застави двох підозрюваних в організації масових заворушень під офісом президента. Як передає “Громадське” у вівторок,...

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