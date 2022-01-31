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У Києві затримали організаторів замовлених мітингів “із бутафорською кров’ю”, – МВС

31/01/2022 11:23

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Національна поліція затримала 30 січня групу осіб, які планували масові заворушення в Києві та мали для цього кошторис. Зокрема затримані організатор та його помічник.

Про це на брифінгу в понеділок, 31 січня, заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

“Вчора була затримана група осіб, яка планувала масові заворушення в центрі Києва. Планувалося зібрати до 5 тисяч [учасників], з яких до 1,5 тисячі мали складати так звані тітушки, які мали влаштувати бійки з правоохоронцями”, – цитує главу МВС “Укрінформ“.

За словами міністра, планувався мітинг із провокаціями, обов’язково мало бути насильство серед учасників мітингу, мала пролитися кров.

“При чому була заготовлена, в тому числі, й бутафорська кров, яка внаслідок цих конфліктів із правоохоронцями мала начебто пролитися серед “активістів”, – зазначив він.

Як сказав Монастирський, група осіб планувала акції в Києві та ще ряді інших міст для дестабілізації внутрішньої ситуації в країні.

Перша проплачена акція була запланована на 31 січня в Києві біля офісу президента.

“Була зібрана група “медиків”, які мали засвідчити “травмування” псевдоактивістів, щоб це показали на всіх каналах. Планувався підпал автомобільних шин, використання вогнегасників і салютів”, – розповів міністр.

“Це була лише перша запланована акція з цілого ряду, і це чітко зафіксовано на відео- та аудіоносіях… акції планувалися провести в ряді міст центральної України, зокрема у Сумській, Чернігівській, Полтавській та Черкаській областях. Тобто області в годині-півтори доїзду від Києва і наших північних кордонів з Російською Федерацією”, – сказав міністр.

“На жаль, явище платних мітингів є досить частим, і це не перший мітинг проплачений, але саме цей мітинг був спрямований на розбалансування внутрішньополітичної ситуації і на насильство проти правоохоронців та інших осіб, які беруть участь у мітингу”, – додав Денис Монастирський.

Голова Національної поліції Ігор Клименко уточнив, що акції в обласних центрах організатори планували провести у лютому.

“Такий захід був спланований не на один раз. У лютому було замовлення іще на чотири такі акції в обласних центрах нашої держави”, – зазначив він.

За словами голови Нацполіції, для організації провокаційних заходів було виділено понад мільйон гривень.

“Можете побачити прейскурант. Учасники акції масовка – від 800 грн на кожного, так звані тітушки – від 1200 грн, більш радикальні акції, такі як запалювання шин, – 2500 доларів США. Додатково навіть виділили касу на штрафи. Вони розуміли, що частину громадян, які братимуть участь у цих заходах, правоохоронці затримають, відповідно, будуть складені протоколи та доведеться платити штрафи. Це теж було передбачено кошторисом. Всього на організацію провокаційного заходу учасники групи отримали – це тільки аванс і те, що чітко задокументовано, – більше одного мільйона гривень”, – зазначив Клименко.

Правоохоронці проситимуть для затриманої групи осіб запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Водночас замовників цих акцій ще не визначили.

“За процесуального керівництва Офісу генпрокурора організатора та його помічника було затримано. Інкримінуємо їм замах на масові заворушення. Слідчі вже підготували та вручають фігурантам повідомлення про підозру та звертаються до суду про безальтернативне взяття під варту. Ми ще на шляху встановлення замовників та кінцевих бенефіціарів протестних акцій, але розуміємо, кому вигідна подібна дестабілізація в країні”, – наголосив голова НП.

За його словами, слідство встановлюватиме, чи мають затримані якесь відношення до спецслужб інших держав.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський висловив переконання, що мета подібних заходів – дестабілізація внутрішньополітичної ситуації в країні та дискредитація правоохоронних органів.

Нагадаємо, що на акції протесту 25 січня учасники руху “Save ФОП” прорвали паркан і штурмували Раду, відбулися сутички мітингувальників і поліції.

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