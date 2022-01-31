ООС: два обстріли за добу, поранено українського воїна

Фото: Стас Козлюк / Новинарня

Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості щодо “режиму тиші”.

Упродовж минулої доби, 30 січня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано два порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр командування операції Об’єднаних сил у ранковому зведенні 31 січня.

В напрямку Станиці Луганської противник відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Поблизу Пищевика російські найманці вчинили обстріл з автоматичних станкових гранатометів та станкових протитанкових гранатометів.

Внаслідок обстрілу під Станицею один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний.

Станом на сьому годину ранку поточної доби порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

“Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації”, – зазначили у пресцентрі.

Контекст

Як інформувала “Новинарня“, 22 грудня українська делегація в Тристоронній контактній групі повідомила, що на черговому засіданні ТКГ в форматі відеоконференції сторони досягнули порозуміння щодо рішучості повністю дотримуватися заходів із посилення режиму припинення вогню, узгоджених 22 липня 2020 року.

Міністр оборони Олексій Резніков та головнокомандувач ЗС України генерал-лейтенант Валерій Залужний підписали спільну заяву щодо результатів засідання ТКГ 22 грудня, привітавши згоду щодо припинення вогню на Донбасі. При цьому ЗСУ запевнили “щодо своєї позиції послідовно та неухильно дотримуватись режиму припинення вогню, передбачених вищезазначеними заходами, в тому числі щодо умов відкриття вогню у відповідь”.

Без порушень “тиші” обійшлася вся доба 22 грудня. Однак наступного дня ворожі обстріли поновилися.

26 січня політичні радники лідерів “нормандської четвірки” на зустрічі в Парижі підтвердили домовленості щодо потреби припинення вогню.

Станом на 31 січня з початку місяця без обстрілів з боку ворога обійшлося дев’ять діб.

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