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У Парижі радники лідерів “Н4” “реанімували” формат та домовилися зустрітись у Берліні

26/01/2022 22:30

На зустрічі радників лідерів країн “нормандського формату” в Парижі заявили про “реанімацію” “Н4” та домовилися зустрітися за два тижні в Берліні.

Про це ввечері в середу, 26 січня, заявив на брифінгу керівник офісу президента України Андрій Єрмак, який очолював у Парижі українську делегацію.

За словами Єрмака, цю зустріч можна вважати “реанімацією” “нормандського формату” після саміту лідерів у Парижі 9 грудня 2019 року. Адже спільна заява-комюніке сторін стала першою з грудня 2019 року, яку вдалося погодити спільно всім чотирьом сторонам (Україна, Росія, Франція, Німеччина).

Головним питанням у дискусіях було дотримання режиму припинення вогню на Донбасі, ухваленого в липні 2020 року. Сторони домовились, що потрібно стежити за дотриманням “режиму тиші”, зокрема через механізм ОБСЄ.

“Відбулася непроста змістовна зустріч, такий аудит виконання мінських угод та домовленостей лідерів нормандського формату від 2019 року… Я вважаю, що головною є підтримка всіх учасників нормандського формату стійкого режиму припинення вогню без будь-яких умов”, – сказав Єрмак.

За його словами, сторони відкрито задекларували, що існує багато розбіжностей щодо трактування мінських угод, але є бажання працювати над цими розбіжностями.

Також сторони підтримали тезу про те, що робота в підгрупах ТКГ має продовжуватись, і це, за словами Єрмака, дуже важливо.

Своєю чергою учасник зустрічі від Росії – радник президента РФ Дмитро Козак – за підсумками переговорів укотре заявив, що, на думку російської делегації, Україні потрібно вести прямий діалог з представниками російських незаконних формувань на Донбасі. Однак, з його слів, українська сторона відмовилась навіть розглядати це питання.

“Сьогодні взагалі не відбувається діалог. На багаторазові пропозиції Донбасу немає ніякої реакції України, ані відповіді “так”, або “ні”. Тому Росія попросила взяти паузу до отримання конкретних пропозицій щодо виконання Мінських угод. Діалог, який має тривати вже сім років – ми до цього навіть не приступали!” – сказав він.

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