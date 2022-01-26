Радники “нормандської четвірки” можуть визначити дату перемовин України з ОРДЛО. Банкова заперечує

Єлисейський палац - резиденція президента Франції

Політичні радники лідерів “нормандської четвірки” на зустрічі в Парижі 26 січня нібито хочуть визначити дату, коли Україна проведе переговори з сепаратистами ОРДЛО “про особливий статус Донбасу”.

Про це інформують джерела німецької агенції dpa в Єлисейському палаці, передає DW.

Зазначається, що під час переговорів ітиметься про “гуманітарні заходи та міркування щодо майбутнього України”.

Після цього президент Франції Еммануель Макрон планує 28 січня провести переговори з президентом РФ Володимиром Путіним щодо деескалації конфлікту навколо України. “У Єлисейському палаці вважають, що хорошим сигналом деескалації, зокрема, став би тиск з боку Росії на підтримуваних нею сепаратистів, щоб провести з Києвом переговори про статус Донбасу”, – пише німецький мовник.

Керівник офісу президента Андрій Єрмак, який представляє українську сторону на переговорах у Парижі, при цьому в коментарі “РБК-Україна” заявив, що жодних прямих переговорів із сепаратистами не було і не буде.

За його словами, конкретного порядку денного зустрічі “нормандських радників” немає. Українська сторона планує обговорювати відновлення режиму припинення вогню, гуманітарні питання, відкриття пропускних пунктів, а також майбутню роботу в “нормандському форматі”.

“Жодних прямих переговорів із сепаратистами не було і не буде. А подібні вигадки з’являються завдяки маніпуляторам, які вже багато разів намагалися зробити “зраду” на рівному місці”… Нехай ті, хто сьогодні бере участь у створенні цих фейків, йдуть і собі малюють на лобі червоні лінії, а у нас вони, як і українські інтереси, прошиті на підкірці”, – сказав Єрмак.

Він додав, що затверджувати будь-які документи в нормандському форматі мають право лише лідери України, Німеччини, Франції та Росії, а зустрічі радників і міністрів у цьому форматі мають виключно консультаційний характер.

“Будь-які інсинуації чи маніпуляції – це інсинуації та маніпуляції людей, зацікавлених у зриві переговорів”, – підкреслив керівник офісу президента.

Єрмак додав, що останніми днями від німецьких політиків лунали дуже суперечливі заяви, яким дає відповідну оцінку українське Міністерство закордонних справ України.

У свою чергу редактор “Європейської правди” Сергій Сидоренко, коментуючи інформацію dpa про визначення дати переговорів з ОРДЛО, зазначив: “Навіть західні ЗМІ, що цитують радника Макрона, подають ідею переговорів з бойовиками “ЛДНР” як хотєлку Макрона, а не як домовленість. І зазначають, що це буде дуже складно досягти”.

Як відомо, на 26 січня в Парижі запланована зустріч політичних радників лідерів “нормандської четвірки” – Німеччини, Франції, України та Росії.

Щоб вона відбулася, Україна вже пішла на певні поступки та виконала вимогу РФ – Кабмін відкликав із Ради законопроєкт про перехідний період для ОРДЛО.

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