Зеленський назвав дату зустрічі радників “нормандського формату”

Президент Володимир Зеленський заявив, що 26 січня відбудеться зустріч радників “нормадського формату”.
Як передає “Новинарня“, про це він сказав у зверненні, опублікованому ввечері у вівторок, 25 січня, на його сторінці у фейсбуці.
“Наприкінці цього дня все, що вам дійсно потрібно і корисно знати звучить коротко і просто: за минулу добу ситуація на сході України контрольована. Так, є обстріли, є порушення режиму припинення вогню і війська біля наших кордонів не зникнуть. Але найголовніше – у нас нуль поранених і нуль вбитих. А завтра відбудеться зустріч радників “нормандського формату”. Ми працюємо, щоби якнайшвидше відбулася зустріч чотирьох президентів, для майбутнього настання миру в Україні”, – сказав Зеленський.
Ймовірно, він мав на увазі зустріч лідерів “норманського формату”, до якого входять три президенти – України, Російської Федерації та Франції, і канцлер Федеративної Республіки Німеччина (посада президента у ФРН є номінальною).
Нагадаємо, станом на 24 січня 2022 року Збройні сили України на фронті зазнали чотирьох бойових втрат у поточному місяці. Поранення отримали шестеро українських захисників.
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