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“Харків ніколи не окупують”: Зеленський заперечив свою ж заяву коментарем у інстаграмі

25/01/2022 17:04

Президент Володимир Зеленський, після заяви про можливе захоплення Російською Федерацією Харкова, в коментарях на своїй сторінці в соцмережі написав, що це місто “ніколи не буде окуповане”.

Як передає “Новинарня“, відповідний коментар з’явився від імені глави держави на його сторінці в інстаграмі у вівторок, 25 січня.

У коментарях під відео президента один із користувачів написав: “Харків має надію. Харків – це Україна і не хоче бути окупованим Росією”. На цю фразу відреагував Зеленський.

“І не буде ніколи окупованим! Ніколи!!! Бо Харків – це наше місто з нашими крутими людьми!!!”, – написав глава держави.

Скріншот із сторінки zelenskiy_official

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив американському виданню The Washington Post, що Росія може окупувати Харків і це може стати початком великомасштабної війни.
Опісля міський голова Харкова Ігор Терехов звернувся до мешканців і громадян України. Він запевнив, що Харків був і буде українським містом, люди готові захищати його від будь-яких загарбників.

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