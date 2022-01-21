Харків може бути окупований, – Зеленський

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Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія може окупувати Харків. За його словами, це може стати початком великомасштабної війни.

Таку думку він висловив у інтерв’ю The Washington Post.

Зеленський сказав, що Росія може спробувати захопити українські території на підставі “захисту” російськомовного населення.

Він заявив, що якщо РФ захоче наростити ескалацію, то спробує це зробити “на тих територіях, де історично проживають люди, які мали родинні зв’язки з Росією”.

“Харків, який під контролем уряду України, може бути окупований. Росії потрібен привід: скажуть, що захищають російськомовне населення. Після окупації та анексії Криму ми розуміємо, що це можливо і може статися”, — зазначив він.

Зеленський наголосив, що не знає, “що вони збираються робити, бо це великі міста”.

“У Харкові проживає понад мільйон жителів. Це не буде просто окупацією; це буде початком великомасштабної війни”, — додав він.

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