На Донеччині від підриву загинув старший солдат 25 опдбр Віталій Петренко

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Стало відоме ім’я військовослужбовця Збройних сил України, який загинув унаслідок підриву біля селища Крута Балка Ясинуватського району Донецької області. Це старший солдат 25-ї окремої Січеславської повітрянодесантної бригади Віталій Петренко.
Як інформує “Новинарня“, полеглому військовому був 51 рік.
Старший солдат 25 опдб Віталій Іванович Петренко народився 22 березня 1970 року в селі Цевеличі Володимир-Волинського району Волинської області. Мешкав у Дніпрі.
Раніше прізвище полеглого воїна назвала заступниця директора Департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради Юлія Дмитрова. Однак у повідомленні було хибно вказане ім’я – Валерій.
10 січня внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої у районі проведення операції Об’єднаних сил загинули двоє військовослужбовців ЗС України. Армійці під час робіт із відновлення мінно-вибухових загороджень отримали поранення, несумісні з життям.
Того ж дня правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом недбалого ставлення до військової служби.
За даними “Новинарні“, Віталій Петренко – третя безповоротна бойова втрата ЗСУ в січні.
1 січня в харківському шпиталі помер військовослужбовець 95 одшбр Ігор Тичина, який був поранений кулею ворожого снайпера 27 грудня.
10 січня на Донеччині загинули двоє військовослужбовців 25-ї окремої Січеславської повітрянодесантної бригади – офіцер Ілля Супрун та старший солдат Віталій Петренко.
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