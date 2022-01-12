На Донеччині від підриву загинув офіцер 25 опдбр Ілля Супрун

Біля села Крута Балка Ясинуватського району Донецької області внаслідок підриву загинув офіцер 25-ї окремої Січеславської повітрянодесантної бригади Ілля Супрун.
Як передає “Новинарня“, про це повідомила його родичка Анна Кириченко в фейсбуці.
Військовому було 23 роки.
Ілля Супрун мешкав у Дніпрі. Навчався у Дніпровському ліцеї інформаційних технологій, згодом закінчив Національну академію сухопутних військ ім. Сагайдачного, служив у 25-й повітрянодесантній Січеславській бригаді. Лейтенант.
Нагадаємо, 10 січня внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої у районі проведення операції Об’єднаних сил загинули двоє військовослужбовців ЗС України. Армійці під час робіт з відновлення мінно-вибухових загороджень отримали поранення, несумісні з життям.
Того ж дня правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом недбалого ставлення до військової служби.
“Ще позавчора війна була порівняно далеко і враз все змінилося. Її чорне крило торкнулось і нашої родини. В зоні ООС загинув внучок моєї двоюрідної сестри Ілля Супрун. Ще один Герой злетів у небо Ангелом…. Невимовне горе… Сумуємо…. Поділяємо біль втрати. Нехай наші щирі молитви долинуть до Бога і милосердний Господь упокоїть його світлу душу в Царстві Небесному! Вічна світла пам’ять. Герої не вмирають”, – написала родичка загиблого Анна Кух.
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