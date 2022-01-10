У зоні ООС від підриву загинули два українські воїни

У зоні проведення ООС загинули двоє військовослужбовців ЗС України.

Про це в понеділок, 10 січня, у вечірньому зведенні станом на 17:00 повідомляє пресцентр командування Об’єднаних сил.

“Внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення, несумісні з життям.

Командування та особовий склад Об’єднаних сил висловлюють щирі співчуття рідним і близьким героїв, які загинули за Україну”, – ідеться у зведенні.

Крім того, від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано два порушення режиму припинення вогню – у бік селища Піски противник двічі відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

За даними “Новинарні“, загиблі 10 січня – друга і третя безповоротні бойові втрати ЗСУ в січні.

Раніше, 1 січня, в харківському шпиталі помер військовослужбовець 95 одшбр Ігор Тичина, який був поранений кулею ворожого снайпера 27 грудня.

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