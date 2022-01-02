Перша бойова втрата 2022 року – Ігор Тичина з 95-ї бригади

У перший день 2022 року в Харківському госпіталі помер 20-річний десантник із Житомирщини Ігор Тичина, якого 27 грудня 2021 тяжко поранив ворожий снайпер.

Про смерть воїна повідомили на сторінці Коростенського міського колегіуму, випускником якого він був.

“З невимовним сумом сповіщаємо, що 1 січня від ворожої кулі снайпера на 21-му році обірвалося життя нашого випускника Тичини Ігоря Олеговича, який вірно служив Україні на сході нашої держави… Тичина Ігор гідно і відповідально ніс службу, був добрим і надійним товаришем, справжнім патріотом України та мав багато планів на майбутнє, яким не судилося здійснитися”, – зазначається в повідомленні.

Як повідомила “Суспільному” заступниця Коростенського міського голови Наталія Чижевська, Тичина воював у складі 95-ї окремої десантно-штурмової бригади.

“27 грудня Ігор Тичина був поранений кулею снайпера. Він перебував у комі в Харківському госпіталі. Лікарі боролися за його життя, але першого січня молоде життя обірвалося”, – розповіла чиновниця.

За її словами, Ігор народився у 2001 році в багатодітній родині. Закінчив у Коростені школу №10. Захоплювався спортом, був волейболістом.

Прощання з Ігорем Тичиною відбудеться на центральній площі Коростеня. Про день і час буде повідомлено офіційно.

Як писала “Новинарня“, у зведенні за добу 27 грудня пресцентр командування ООС повідомляв про 10 обстрілів з боку російсько-окупаційних військ, у тому числі один – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Повідомлялося, що внаслідок дій ворога було поранено двох військовослужбовців ЗСУ, яких у важкому стані госпіталізували до лікувальних закладів.

Читайте також:

Загиблі герої грудня 2021. ІМЕНА, ОБЛИЧЧЯ, ІСТОРІЇ