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На фронті за добу – 10 обстрілів. Двоє військових поранені та у важкому стані

28/12/2021 08:47

Упродовж минулої доби, 27 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє пресцентр командування операції Об’єднаних сил у ранковому зведенні.

В напрямку Нью-Йорку противник тричі відкривав вогонь з автоматичних та станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Поблизу Новозванівки окупанти застосували протитанкові ракетні комплекси.

Неподалік Гнутового російські найманці задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснили скидання пострілів ВОГ-17.

В районі Новолуганського ворог вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів, а поблизу Мар’їнки з мінометів калібру 120 мм.

На околицях Красногорівки та Травневого, що на Донеччині, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

На Луганщині, поблизу населеного пункту Лобачеве, противник здійснював обстріли з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

“Внаслідок дій ворога двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення. Воїни перебувають в лікувальних закладах. Стан їхнього здоров’я – важкий”, – йдеться в повідомленні.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.
Станом на 7 годину ранку, 28 грудня, з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.

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