Унаслідок обстрілу під Нью-Йорком український воїн отримав важке поранення

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Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи.

Станом на 7-му годину ранку, з початку доби 27 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

У напрямку НЬЮ-ЙОРКУ противник відкривав вогонь із великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Захисник перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – важкий.

Про це повідомляє пресцентр командування операції Об’єднаних сил у ранковому зведенні станом на сьому годину.

Упродовж минулої доби, 26 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню.

У напрямку ПІВДЕННОГО, ПІСКІВ, НОВОЛУГАНСЬКОГО та ШУМІВ окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем.

Поблизу ТАЛАКІВКИ ворог задіяв безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснив скидання пострілів ВОГ-17.

Внаслідок ворожих дій учора один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення та був госпіталізований. Стан його здоров’я – важкий.

“Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли”, – зазначено у зведенні.

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