Обстріли на Донбасі: боєць ЗСУ у важкому стані внаслідок поранення

Фото: "Новинарня"

Внаслідок ворожих дій у неділю, 26 грудня, один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення.

Про це йдеться у вечірньому зведенні пресцентру командування ООС (станом на 17:00).

“Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – важкий“, – розповіли у штабі.

Зазначається, що від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню, одне з яких – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

У напрямку Південного, Пісків, Новолуганського та Шумів російські окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем.

Поблизу Талаківки ворог задіяв безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснив скидання пострілів ВОГ-17.

“Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними”, – сказано у зведенні.

Контекст

Як інформувала “Новинарня“, 22 грудня українська делегація в Тристоронній контактній групі повідомила, що на черговому засіданні ТКГ в форматі відеоконференції сторони досягнули порозуміння щодо рішучості повністю дотримуватися заходів із посилення режиму припинення вогню, узгоджених 22 липня 2020 року.

Міністр оборони Олексій Резніков та головнокомандувач ЗС України генерал-лейтенант Валерій Залужний підписали спільну заяву щодо результатів засідання ТКГ 22 грудня, привітавши згоду щодо припинення вогню на Донбасі. ЗСУ запевнили “щодо своєї позиції послідовно та неухильно дотримуватись режиму припинення вогню, передбачених вищезазначеними заходами, в тому числі щодо умов відкриття вогню у відповідь”.

Без порушень “тиші” обійшлася вся доба 22 грудня. Однак у наступні дні ворожі обстріли поновилися.

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