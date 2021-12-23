Після домовленостей ТКГ на фронті зберігається “тиша”

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Упродовж минулої доби, 22 грудня, та станом на 11-му годину ранку 23 грудня на фронті зберігається “режим тиші”.

“…З боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано”, – розповів на денному брифінгу речник командування Об’єднаних сил Дмитро Луцюк.

“Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою українськими військовослужбовцями”, – додав він.

Передумови

Як інформувала “Новинарня“, напередодні, 22 грудня, українська делегація в Тристоронній контактній групі повідомила, що на черговому засіданні у форматі відеоконференції сторони досягнули порозуміння щодо рішучості повністю дотримуватися заходів із посилення режиму припинення вогню, узгоджених 22 липня 2020 року.

Міністр оборони Олексій Резніков та головнокомандувач ЗС України генерал-лейтенант Валерій Залужний підписали спільну заяву щодо результатів засідання ТКГ 22 грудня, привітавши згоду щодо припинення вогню на Донбасі. При цьому ЗСУ запевнили “щодо своєї позиції послідовно та неухильно дотримуватись режиму припинення вогню, передбачених вищезазначеними заходами, в тому числі щодо умов відкриття вогню у відповідь”.

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