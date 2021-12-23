СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
3630391 +7312
Летальні випадки:
94184 +275
Одужали:
3393420 +16521
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 16598851 (+32402). Оновлено: 08:25 23.12.2021
Home / Війна / Після домовленостей ТКГ на фронті зберігається “тиша”

Після домовленостей ТКГ на фронті зберігається “тиша”

23/12/2021 12:18

Упродовж минулої доби, 22 грудня, та станом на 11-му годину ранку 23 грудня на фронті зберігається “режим тиші”.

“…З боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано”, – розповів на денному брифінгу речник командування Об’єднаних сил Дмитро Луцюк.

“Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою українськими військовослужбовцями”, – додав він.

Передумови

Як інформувала “Новинарня“, напередодні, 22 грудня, українська делегація в Тристоронній контактній групі повідомила, що на черговому засіданні у форматі відеоконференції сторони досягнули порозуміння щодо рішучості повністю дотримуватися заходів із посилення режиму припинення вогню, узгоджених 22 липня 2020 року.

Міністр оборони Олексій Резніков та головнокомандувач ЗС України генерал-лейтенант Валерій Залужний підписали спільну заяву щодо результатів засідання ТКГ 22 грудня, привітавши згоду щодо припинення вогню на Донбасі. При цьому ЗСУ запевнили “щодо своєї позиції послідовно та неухильно дотримуватись режиму припинення вогню, передбачених вищезазначеними заходами, в тому числі щодо умов відкриття вогню у відповідь”.

Читайте також:
На Донеччині від кулі снайпера загинув розвідник Станіслав Запорожець

Унікальних переглядів: 27
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

З України намагались вивезти рідкісний дорогоцінний метал на $2 млн

Служба безпеки України блокувала незаконне переміщення через державний кордон України рідкісного металу осмію. Про це в четвер, 23 грудня, інформує пресцентр СБУ. Правоохоронці в Херсонській області встановили, що двоє...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse