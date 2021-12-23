Керівники Міноборони й ЗСУ привітали домовленості ТКГ щодо “тиші” на фронті

Міністр оборони Олексій Резніков (ліворуч) та головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у зоні ООС. Фото: ФБ

Міністр оборони Олексій Резніков та головнокомандувач ЗС України генерал-лейтенант Валерій Залужний підписали спільну заяву щодо результатів засідання ТКГ 22 грудня, привітавши згоду щодо припинення вогню на Донбасі.

Про це ввечері повідомило управління преси та інформації Міноборони України.

“Міністерство оборони України та Збройні Сили України вітають досягнуте в рамках засідання Тристоронньої контактної групи 22 грудня 2021 року порозуміння щодо рішучості повністю дотримуватися Заходів щодо посилення режиму припинення вогню, узгоджених 22 липня 2020 року”, – сказано в заяві.

“Принагідно ЗС України запевняють щодо своєї позиції послідовно та неухильно дотримуватись режиму припинення вогню, передбачених вищезазначеними Заходами, в тому числі щодо умов відкриття вогню у відповідь”, – зазначено в документі.

Раніше цього дня спецпредставник голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронній контактній групі посол Мікко Кінунен зробив для преси заяву відповідного змісту після чергового засідання ТКГ та її робочих груп у режимі відеоконференції.

“На сьогоднішньому засіданні Тристоронньої контактної групи за участю представників окремих районів Донецької та Луганської областей України пріоритет було надано питанням безпеки та, зокрема, дотримання режиму припинення вогню. Я був радий, що учасники висловили свою рішучість повністю дотримуватись угоди щодо посилення режиму припинення вогню від 22 липня 2020 року. Це надзвичайно важливо для людей, які живуть по обидва боки лінії зіткнення. Це також особливо важливо, оскільки ситуація з безпекою на лінії зіткнення залишається нестабільною. СММ фіксує приблизно в п’ять разів більше порушень режиму припинення вогню в середньому за день цього місяця в порівнянні з цифрами, зафіксованими в грудні 2020 року”, – сказав посол Кінунен.

Резніков і Залужний у своїй заяві принагідно подякували нашим захисникам і захисницям, які боронять Україну, привітали з майбутніми Різдвом і Новим роком та побажали “всім нам мирного неба над головами”.

Обставини

Нагадаємо, за каденції президента Петра Порошенка по три-чотири рази на рік на ТКГ укладалися домовленості про “перемир’я” на фронті – з нагоди новорічно-різдвяних або травневих свят, Великодня, збору врожаю, початку навчального року тощо. Вони фактично не діяли або діяли нетривалий час.

За Володимира Зеленського угода була одна – так звані “заходи щодо посилення режиму припинення вогню“, узгоджені Тристоронньою контактною групою 22 липня 2020 року. На фронті обходилося майже без обстрілів і без жертв трохи більш як місяць. Після цього обстріли поновилися і сягнули попередніх показників.

Читайте також:

Останнє засідання ТКГ 2021 року: Київ висловив “стриманий оптимізм щодо можливої деескалації на Донбасі”